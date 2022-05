Sajátos elképzelés Európa jövőjéről

– Ön személyesen is részt vett a konferenciasorozat munkálataiban?

– Tavaly, amikor az Európai Unió meghirdette az Európa jövőjéről szóló nagyszabású rendezvényt, a Mario Draghi vezette olasz kormány egy 36 szakértőből álló tudományos bizottságot hozott létre. A minisztertanács és az olasz külügyminisztérium a tudományos csoport tagjává választott, feladatunk az volt, hogy ki-ki a saját területén javaslatokat terjesszen fel a kontinens elkövetkező tíz évére vonatkozóan.

– Mi a benyomása, teljesült a kezdeményezők eredeti célkitűzése?

– Az Európa jövőjéről szóló konferencia kitűnő lehetőség lett volna az európai polgárok számára, hogy megvitassák az Európa előtt álló kihívásokat, nehéz­ségeket, és megoldásokat javasoljanak a felmerülő problémákra. A regisztrált személyek előterjeszthették azon javaslataikat, hogy milyen jövőt képzelnek el az Európai Unió számára. Az Európai Parlament, az Európai Tanács és az Európai Bizottság eredeti célja az volt, hogy lépéseket tegyenek a megfogalmazott ajánlások megvalósításáért. Fontos megjegyezni, hogy a koronavírus-járvány, majd az ukrajnai háború miatt az eseményre irányuló figyelem mérsékelt volt. Ezt a résztvevők száma is tükrözi, csupán 680 ezren csatlakoztak a konferenciasorozathoz. Nem sikerült egy olyan magas arányú részvételt elérni, amely hiteles képet festett volna az európaiak valódi elképzeléseiről.

– Nehezményezi a konferencia záródokumentumának tartalmát?

– Véleményem szerint a záródokumentum súlyos hiányosságokkal bír. Nem használja az anya és apa kifejezéseket. Teljes mértékben mellőzi a kereszténység és keresztény szavakat, de még a vallásra sem tesz semmiféle utalást. A záródokumentum 57 oldalán egyetlen alkalommal sem esik szó Euró­pa keresztény gyökereiről. Számos utalás történik a jogokra, de nem beszél a kötelességekről. Nem szól az élet és a család védelemről, viszont már a legelején a ritka bogarak megmentésének szükségességét elemzi. Az álhírek kiszűrését sürgeti, mert azok komoly veszélyt jelentenek a szólásszabadságra. Több olyan pont van, amelyekkel kapcsolatban komoly kételyek merülnek fel.

– A demográfiai válság felszámolására születtek hasznos javaslatok?

– A jelentés röviden tárgyalja a kontinens elnéptelenedésének problémáját. A szöveg megfogalmazása újszerű. Egyetlen alkalommal sem említi a gyermek, a fiú és lány szavakat, sem az apát és az anyát, hanem általánosságban nemekről beszél. A demográfiai krízisre válaszként a „rezilienciát” javasolja, amely nagyon divatos kifejezés, jelentése azonban felettébb homályos. Amikor a családról beszél, akkor mindig többes számot használ és nem nevezi meg sem az anyát, sem az apát.

– Szó esik a bevándorlás kérdéséről is?

– Hosszadalmasan és ­mélyrehatóan foglalkozik a bevándorlás kérdésével, főleg az integrációval és a bevándorlók életminőségével. A többi témához képest aránytalanul nagy teret kap a migráció kérdése, ugyanakkor a határvédelemről, a nemzetállamok védelméről, az Európai Unió határairól szóló kényes kérdésről hallgat.

– Milyen veszélyeket jelenthet egy olyan dokumentum, amely nem tükrözi az európai polgárok elképzeléseit?

– Attól tartok, hogy az európai intézmények könnyűszerrel hivatkozhatnak a záródokumentumban megfogalmazott irányelvekre, ha változtatásokat szándékoznak bevezetni. Döntései­ket azzal magyarázhatják, hogy csupán az európai polgárok akaratát váltják valóra. A valóság azonban egészen mást mutat, számos javaslat nem kapott helyet a dokumentumban, de a legfontosabb, hogy nem reprezentatív.

– A napokban Orbán Viktor miniszterelnöktől elismerő levelet kapott a magyarok mellett tanúsított kiállásáért. Számított rá?

– Váratlanul ért és végtelenül boldoggá tett Orbán Viktor személyesen nekem címzett levele, amely egyben a Nazione Futura és a Tattarella Egyesület tagjainak odaadó munkásságának az elismerése is. Biztató érzés azt tudni, hogy Orbán Viktor és kormánya elismeri és értékeli tagjaink azon fáradozását, hogy beszámolunk arról, mi történik valójában Magyarországon. A jövőben is boldogan együttműködök a magyar szervezetekkel. Abban a megtiszteltetésben is részem lesz, hogy felszólalhatok az amerikai Conservative Political Action Conference, a CPAC rendezvényén Budapesten.