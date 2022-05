Szenvedélye a konzervativizmus – Budapestre jön Dan Schneider

Magyarországra látogat és részt vesz a Conservative Political Action Conference, a CPAC budapesti rendezvényén Dan Schneider, az Amerikai Konzervatív Unió (ACU) ügyvezető igazgatója – tudatta Facebook-oldalán az Alapjogokért Központ, amely az ACU-val közösen rendezi meg az első európai CPAC-et május 19–20. között.

Mint közleményükben írják: Dan Schneider közel öt éve az Amerikai Konzervatív Unió ügyvezető igazgatója. Szenvedélyesen szereti a konzervativizmust, amelyet úgy határoz meg, mint azt a politikai filozófiát, amely szerint a szuverenitás az emberben rejlik. Mélyen hisz abban az egyedülálló amerikai kísérletben is, amely nap mint nap próbára teszi azt a tételt, hogy az emberek képesek-e önmagukat kormányozni.

Schneider nem csupán rendszeres házigazdája a CPAC-eknek, de ő indította el a CPAC 365-öt is, egy olyan kezdeményezést, amelynek célja, hogy a konferenciát több tucatnyi államban megismerjék és megrendezzék világszerte is. Eddig Japánban, Dél-Koreában, Ausztráliában, Brazíliában és Izraelben tartottak nemzetközi CPAC-et, és idén, első alkalommal Európában, Magyarországon is megrendezhetik azt – olvasható.