A Ryanair sértegető vezetője megveti ügyfeleit, akik gazdaggá teszik őt

Fizessenek azért, amiért hülyék– jelentette ki O’Leary, aki egy másik alkalommal a túlsúlyos utasokat sértegette. A légitársaságnál egy időben felmerült, hogy felárat számolnak fel a túlsúlyos utasokra.Senki nem akar egy hájpacni mellett ülni a gépen– fogalmazott a vezérigazgató, majd hozzátette, hogy ez még hasznára is válhat a túlsúlyos embereknek, mert így nagyobb motivációjuk lehet arra, hogy lefogyjanak. De Michael O’Leary a helyetteseit sem kímélte, amikor egy, a cég eredményeit bemutató sajtótájékoztatón alázta meg őket. Azt mondta, hogy azért nincsenek jelen a sajtóeseményen, mert annyira örülnek az eredményeknek, hogy éppen a mosdóban közösülnek.

O’Leary korábban a pilóták számát is csökkentette volna a gépeken. Meggyőződése volt ugyanis, hogy a mai modern repülőgépeken nincs szükség másodpilótára. A Ryanair vezérének őrült ötletét végül az illetékes hatóság utasította el. Az eddigi legőrültebb ötletei azonban az állóhelyek bevezetése és a fizetős mosdóhasználat voltak. A légitársaság vezére egy időben komolyan elgondolkodott azon, hogy állójegyeket értékesít a járatokon, ezeket azonban már a tesztrepülések előtt megtiltották a hatóságok. Amikor arról kérdezték, hogy biztonsági övek nélkül hogyan tudnák biztosítani az utasok épségét, azt mondta, hogy úgy alakítanák át az utastereket, mint a londoni metrószerelvényekben, ahol korlátok és hevederek vannak. A vezérigazgató egyszer azt is megfontolta, hogy az utasoknak fizetniük kéne a repülőgépen a mosdó használatáért.Ha valaki fizetne 5 fontot a mosdó használatáért, én magam cipelném őt oda, sőt még a fenekét is kitörölném egy ötösért.– mondta akkor a vezérigazgató. A légitársaságot gyakran bírálják az aránytalanul magas árai miatt is, amiért cserébe rendkívül szerény szolgáltatást kapnak az utasok.