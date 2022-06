Döntéshozatali központok műholdfelvételeit hozták nyilvánosságra az oroszok

A jelenleg Madridban zajló NATO-csúcsot Oroszország komoly fenyegetésként értékeli, így egyfajta válaszlépésként a Roszkozmosz orosz szövetségi űrügynökség műholdfelvételeket osztott meg a politikai és katonai szövetség találkozójának helyszínéről – számolt be róla az Ukrajinszka Pravda ukrán hírportál. Az épületet az űrügynökség az ukrán nacionalisták döntéshozatali központjaként azonosította.

Az ukrán média beszámolóiban már újabb orosz fenyegetésről írtak, amelynek célpontja ezúttal a madridi csúcs lehet.

A találkozó helyszínén kívül ráadásul a Roszkozmosz az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország, Németország és Spanyolország döntéshozatali központjainak felvételeit is közzétette. Köztük van például a Pentagon, a Fehér Ház, valamint a német kancellária és a német szövetségi parlamentnek otthont adó Reichstag épülete is. A helyszínek koordinátáit is nyilvánosságra hozták, azzal az üzenettel együtt: „Ma kezdődik a NATO-csúcs Madridban, ahol a nyugati országok Oroszországot fogják a legnagyobb ellenségüknek nyilvánítani.”

Az észak-atlanti szövetség harminc tagországának vezetői, valamint partnereik azért gyűlnek össze június 28. és 30. között a spanyol fővárosban, hogy egy új stratégiai együttműködésről tárgyaljanak annak érdekében, hogy kezelni tudják az Oroszország által jelentett biztonsági kihívásokat. Jens Stoltenberg NATO-főtitkár ezzel kapcsolatban elmondta: a katonai szövetség a legnagyobb védelmi átalakítására készül a hidegháború óta.

Dmitrij Rogozin, a Roszkoszmosz főigazgatója eközben azzal vádolta meg Kijevet, hogy nyugati műholdfelvételekből húz hasznot az ukrajnai háború alatt.

A Ria Novosztyi orosz állami hírügynökségnek konkrétan meg is nevezte a Maxart mint olyan űrtechnológiai vállalatot, amely az ukrán hadsereget látja el információkkal. Moszkva korábban arról beszélt, amerikai műholdak készítettek felvételeket a fekete-tengeri Kígyó-szigetről, mielőtt Ukrajna csapássorozatot indított volna ellene.

Borítókép: A NATO-csúcs madridi helyszínéről készült műholdfelvétel (Forrás: Roszkoszmosz)