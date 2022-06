Ezer fölé nőtt a földrengés halálos áldozatainak száma + fotók

Ezer fölé nőtt a kelet-afganisztáni Paktika tartományban és környékén történt földrengés halálos áldozatainak száma a hatóságok csütörtöki összesítése szerint, a mentés továbbra is nagy erőkkel folyik, több ország segítséget ajánlott fel.

Az utóbbi két évtizedben ez volt Afganisztánban a legsúlyosabb földrengés. Az országot irányító tálibok tájékoztatása szerint a túlélők utáni kutatás folytatódik, de még vannak holttestek is a romok alatt, és a sérültek száma is meghaladta az 1500-at.

Mohamed Amin Huzajfa, a tartomány tájékoztatási hivatalának vezetője újságíróknak elmondta, hogy a mentést egyebek között az éjszakai esőzés és a rossz telefonkapcsolat is nehezíti. Helyszíni beszámolók szerint egyes területeken az emberek – munkaeszköz híján – kézzel próbálják eltávolítani a romokat, többen pedig arról számoltak be a sajtónak, hogy a földrengést földcsuszamlás is követte.

A szerda hajnalban bekövetkezett 5,9-es földmozgás középpontja a pakisztáni határ közelében fekvő Hoszt városától mintegy 50 kilométerre délnyugatra volt, 10 kilométer mélyen – közölte az amerikai földtani intézet. Az Európai Földközi-tengeri Szeizmológiai Intézet szerint a földmozgás erőssége 6,1-es volt, és a rengéseket Pakisztánban és Indiában is érezték.

A távoli hegyvidéken történt földrengés a legsúlyosabb katasztrófa, amióta a tálibok tavaly augusztusban megragadták a hatalmat Afganisztánban.

Több ország segítséget ajánlott fel, a dél-koreai kormány például egymillió dollárnyi humanitárius segítséget küld, a szomszédos Pakisztán segélyszállítmányokat küldött a katasztrófa sújtotta térségbe.

Afganisztánban gyakoriak a földrengések, elsősorban az eurázsiai és indiai tektonikus lemez találkozásánál fekvő Hindukus hegységben. 1998-ban mintegy 4500 ember halt meg Tahár tartományban egy 6,1-es erejű földrengésben, 2002-ben pedig ezernyolcszázan lelték halálukat egy 5,9-es erősségű rengésben az ország északi részében.

Borítókép: házromok között egy károsult a kelet-afganisztáni Paktika tartományban fekvő faluban, Gajanban 2022. június 23-án (Fotó: MTI/EPA)