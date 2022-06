Mégis megkaphatja az uniós pénzeket Lengyelország

Hosszas huzavona után úgy tűnik, mégis jóváhagyja az Európai Bizottság a koronavírus-járványt követően a gazdaság újjáépítésére irányuló lengyel helyreállítási tervet. A csomag elfogadását eddig a varsói jogállamisági gyakorlat miatt kialakult uniós vita akadályozta meg, emlékeztetett a Reuters hírügynökség, majd hozzátette: az, hogy Brüsszel aláírja a támogatási csomagot, nem jelenti azt, hogy a kifizetések azonnal meg is indulnak; ehhez Varsónak még teljesíteni kell néhány feltételt is.

A tervezet értelmében Lengyelország 23,9 milliárd euró európai uniós támogatást kap, és 11,5 milliárdos kölcsönt is biztosít számára az EU

– emlékeztetett a Bloomberg hírügynökség.

Lapunk is írt róla, hogy az uniós helyreállítási csomagnak az Európai Bizottság általi jóváhagyása 2021 második negyedéve óta függőben volt, mert aggályok merültek fel az ország igazságszolgáltatásának a kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) párttól való függetlenségével kapcsolatban. A lengyel szejm azonban múlt héten megszavazta azt a tervezetet, amely a legfelsőbb bíróság fegyelmi kamarájának Brüsszel által szorgalmazott megszüntetését irányozza elő. A tervezetet Andrzej Duda elnök nyújtotta be február elején. Egyik céljának azt nevezte, hogy a változtatások olyan eszközt adjanak a varsói kormány kezébe, amely elősegítené az Európai Bizottsággal a fegyelmi kamara ügyében is folytatott jogállamisági vita rendezését, valamint a koronavírus-járvány utáni lengyel helyreállítási terv brüsszeli jóváhagyását.

A bizottság azt követelte, hogy a 23,9 milliárd euró értékű vissza nem térítendő támogatást és 11,5 milliárd euró kölcsön lehívását célzó lengyel helyreállítási terv mérföldkövei közé tartozzon a fegyelmi kamara megszüntetése, a bírói fegyelmi rendszer megreformálása, valamint a jogtalanul elbocsátott bírák újbóli alkalmazása.

Az Európai Bíróság tavaly júliusban úgy ítélte meg, hogy a lengyel igazságügyi reform keretében 2018-ban megalakított, az igazságügyi dolgozók által elkövetett, a szolgálati erkölcsöt, illetve törvényt sértő kihágásokkal foglalkozó fegyelmi kamara nem biztosítja a pártatlanság és függetlenség garanciáit azon módszer miatt, amellyel a tagjait megválasztották. A bizottság tavaly ősszel szankciókat kezdeményezett amiatt, hogy Varsó nem hajtja végre a bíróság döntését a kamara felfüggesztéséről.

A magyar helyreállítási tervet mindenesetre továbbra is blokkolja Brüsszel; ennek rendezésére várhatóan az év második felében kerül sor.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: MTI/EPA/Stephanie Lecocq)