Spórolásba kezdtek az olaszok

Alig jelentették be a Brüsszelben megszavazott olajembargó hírét, máris repülni kezdtek az üzemanyagárak Olaszországban. A benzin ára elérte a két eurót (786 forint), a dízel pedig 1,9 euróra (747 forint) emelkedett. A kezelhetetlenné vált áringadozások miatt a kormány által életbe léptetett harminc centes adókedvezmény hatástalanná vált. A megemelkedett árak átlagosan havi 264 euró (közel 104 ezer forint) pluszköltséget jelentenek a háztartásoknak, ami mellett a megtakarításra is egyre kevesebb lehetőség jut. A lakosság 1983 óta nem tapasztalt drágulással néz szembe: az infláció elérte a 6,9 százalékot, az élelmiszerek esetében a 7,1 százalékot. Egyre több olasz már csak a legszükségesebb élelmiszereket vásárolja meg, az üzemanyag-drágulás pedig a halászatot is befolyásolja, ugyanis több halász számára veszteségessé vált a kihajózás. Az Adriai-tenger partján fekvő Ancona kikötőjébe már hatalmas tartályokban érkezik a kétes minőségű tengeri áru olyan területekről, mint például Tanzánia, Vietnám és a Seychelle-szigetek.

A termékeket ráadásul adalékanyagokkal is kezelik, hogy a több napos szállítás után is frissnek tűnjenek.

Az elhúzódó ukrajnai háború következtében az Olaszországra nehezedő migrációs nyomás is felerősödött. Az olasz belügyminisztérium adatai szerint év eleje óta több mint 19 ezer migráns érkezett az országba, májusban mintegy 7500-an. A bevándorlók főként Egyiptomból és Bangladesből jöttek, ahol egyre nagyobb az élelmiszerhiány, ugyanis gabonaszükségleteik mintegy fele Ukrajnából érkezett korábban. Mario Draghi olasz miniszterelnök a brüsszeli csúcson súlyos élelmiszerhiányra figyelmeztetett: „a búzaháborút is meg kell nyerni, ki kell állni a kiszolgáltatott afrikai országok mellett, még mielőtt túl késő lenne” – mondta a tagországok vezetőinek a kormányfő. Ferenc pápa nemrégiben arra szólította fel a háborúzó országokat, „ne használják a búzát fegyverként”. Az egyházfő olyan megoldást sürgetett, amely révén a szegény országokban élők millióinak tudják biztosítani az élelmezéshez való jogot.

Borítókép: Sétáló emberek Milánó belvárosában 2021. március 14-én. (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Mourad Balti Touati)