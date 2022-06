Törvényekkel harcolnak az élelmiszer-pazarlás ellen

A koronavírus-járvány miatti lezárások után az ukrajnai háború is egy olyan krízis, amely az egész világot érintő élelmezési válságot idézhet elő. Ennek jelei már most is látszanak: amellett, hogy a legszegényebb, túlnyomórészt afrikai országokban napról napra egyre többen szenvednek az éhínségtől, a fejlettebb, nyugati államokban folyamatosan és egyre gyorsabban növekednek az élelmiszerárak. Ennek ellenére évente közel egymillió tonnányi élelmiszert pazarlunk el világszerte – derül ki az ENSZ jelentéséből. A kutatásban részt vevő ötvennégy állam mindegyikének gondjai vannak az élelmiszer-pazarlással Korábbi jelentések arra is rávilágítanak, hogy a még fogyasztásra alkalmas élelmiszerek közel 35 százaléka végzi a kukában, sok esetben egyenesen a szupermarketek, boltok polcairól.

Törvényileg kell küzdeni az élelmiszer-pazarlás ellen?

Ez ellen próbál meg fellépni a spanyol kormány, amely egy új törvénytervezettel próbál küzdeni az élelmiszer-pazarlás ellen. Spanyolországban évente ezerháromszáz tonna – a mediterrán állam lakosságára vetítve ez lakosonként 31 kilogrammnak felel meg – élelmiszert dobnak ki úgy, hogy az még fogyasztásra alkalmas állapotban van – számolt be Luis Planas, az ország mezőgazdasági minisztere.

Ennek visszaszorítására törekedve a törvénytervezet értelmében azon szupermarketeket, melyek a megmaradt élelmiszert kidobják, legkevesebb hatvanezer euróra büntethetik. Amennyiben visszaeső üzletről van szó, ez az összeg akár ötszázezer euróra is ugorhat.

Emellett az éttermeknek kötelességük lesz felajánlani vendégeiknek a maradék elcsomagolását. A törvényhozók azt remélik, hogy 2023 elejére sikerül életbe léptetni a törvényt.