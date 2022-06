Zelenszkij szerint Ukrajna tagjelöltsége az uniót is erősíti

Zelenszkij úgy vélte, hogy Ukrajna tagjelöltségének elfogadásával az EU az egyik legfontosabb döntését hozta meg Kijev javára azóta, hogy kivált a Szovjetunióból. Hozzátette, hogy nem csupán Ukrajna javát szolgáló döntésről van szó, hanem egész Európa számára előnyöket hordozó megállapodásról.

Európa erősítéséhez ez a legnagyobb lépés, amelyet meg lehetett tenni most, amikor az orosz háború próbára teszi képességeinket a szabadság és egység megőrzésére

– fogalmazott.

Kijelentette azt is, hogy az uniós döntést követően Ukrajna folytatja a védekezést Oroszország ellen, egészen a győzelemig, és nem áll meg a teljes uniós tagság eléréséig sem. A brüsszeli megállapodást Charles Michel is történelmi pillanatnak nevezte, és kiemelte: az erős üzenetet hordoz az uniós egységről és elszántságról is.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán államfő. (Fotó: MTI/AP/Ukrán elnöki sajtóhivatal)