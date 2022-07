Anonim csevegőfelületen oktatják a gyerekeket az LMBTQ-ideológiáról

A Q Chat Space nevű internetes csevegőfelületet az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (Centers for Disease Control and Prevention – CDC) egyik oldalán is hirdetik. A magát LMBTQ-tizenévesek közösségeként leíró fórum-szolgáltatás kifejezetten a 13–19 éves korosztályt célozza meg.

A platformot úgy tervezték, hogy teljesen anonim módon lehessen használni, így akár a szülők tudta nélkül is informálódhatnak a gyerekek LMBTQ-témákról. Sőt a weboldal minden egyes aloldalához tartozik egy nagy gomb a képernyő alján, amelyen az áll, hogy „kattints ide a gyors meneküléshez”, és egy pálcikaembert ábrázol, aki egy kijárat felé fut.

A gombra kattintva a felhasználók a Google kezdőlapjára juthatnak. Ez azt a célt szolgálja, hogy gyorsan be lehessen zárni az oldalt, ha a fiatalt megzavarják böngészés közben, és nem akarja, hogy más is lássa, miről olvas.