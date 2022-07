Azerbajdzsán gyümölcsöző semlegessége

Óvatos egyensúlyozás

A többirányú külpolitika doktrínájának megalapozója az országot 1993-tól 2003-ig irányító Hejdar Alijev elnök volt, s az állam függetlensége óta eltelt több mint három évtizedben ez az alapelv határozta meg Baku külpolitikai motivációit. Mivel az azeri törekvések középpontjában a mai napig az állam területi integritásának helyreállítása áll, így ennek megfelelően próbálja alakítani viszonyát a régió környező országaival, valamint a nemzetközi szereplőkkel.

Azerbajdzsán esetében a leglényegesebb, hogy többirányú külpolitikája ne keresztezze olyan mértékben Moszkva ambícióit, hogy azok válaszlépésre késztessék Oroszországot.

Emiatt − a történelmi sérelmek ellenére − sokrétű kapcsolatok fűzik Oroszországhoz és Iránhoz is, ennél is szorosabb viszonyt ápol a testvérállamnak tartott Törökországgal. Habár az euroatlanti integráció szereplőivel is egyre több területen és egyre mélyebben működik együtt, mindig leszögezte, nem kíván egyik szervezet − NATO és az Európai Unió (EU) − tagjává válni. Ugyanakkor az Oroszország által létrehozott gazdasági és védelmi integrációkhoz − Eurázsiai Gazdasági Unió és a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete − sem csatlakozott Baku, a jelentős orosz nyomás ellenére sem.

A háború sem változtat a bevett gyakorlaton

Mindkét országgal jó kapcsolatokat tartunk fent, politikai, gazdasági és energetikai szempontból egyaránt. Jelenleg nagyon nehéz tisztán látni a helyzetet Ukrajna körül, azonban mi mindig támogattuk az ország területi integritását, szerintünk ennek tiszteletben tartása az egyik sarokköve a globális biztonságnak

− válaszolta Farid Safijev arra a kérdésre, hogyan képes Baku a háború alatt is jó viszonyt fenntartani Moszkvával és Kijevvel egyaránt. Hozzátette, akárcsak Kazahsztán esetében − a közép-ázsiai ország szintén kiáll Ukrajna területi integritása mellett, ugyanakkor Oroszország szoros szövetségese −, Moszkva ebben a kérdésben nem próbál meg nyomást helyezni Azerbajdzsánra. Sőt a háború kirobbanása előtt két nappal éppen Azerbajdzsán területi integritását és független külpolitikáját megerősítő partnerségi megállapodást kötött Vlagyimir Putyin orosz elnök és Ilham Alijev azeri államfő. − Oroszország egy hatalmas állam a szomszédunkban, nagy létszámú azeri diaszpóra él ott, ezért elengedhetetlen, hogy jó kapcsolatokra törekedjünk velük − magyarázta Safijev.