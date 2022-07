Lapozó: Iszlámkritikus norvég politikus autóját borították fel az autópályán

Iszlámkritikus norvég politikus autóját borították fel az autópályán

Az amerikai rendőrségnél alkalmazott manőverrel billentették meg az ismert norvég iszlámellenes szervezet vezetőjének autóját Oslo mellett a hétvégén. A katonai jellegű terepjáró, amelyben öten utaztak, a lökéstől megpördült, majd felborult és az út melletti árokban állt meg. A balesetben többen is megsérültek. Lars Thorsen, az Állítsuk Meg Norvégia Iszlamizációját (SIAM) csoport vezetője az eset előtt Koránt égetett társaival az oslói Mortensrud mecset előtt, ahol a későbbi, feltételezett bűncselekmény tettesei is jelen voltak. Később két nő követte Thorsen kocsiját, többször megpróbálták leszorítani, valamint „büntetőfékezni” előtte, ezt követően tudták felborítani a járművet úgy, hogy nekimentek a gépjármű jobb hátsó részének. Mindkét nőt elfogták, súlyos testi sértés, illetve abban való közreműködés miatt indult ellenük eljárás. Az esetről videó is készült, amelyet a bevándorláskritikus Alternativ Media csoport munkatársai forgattak, követve Thorsent és az őt üldöző nők autóját.

Borítókép: a felborult autó Oslónál (Fotó: Nrk.no)