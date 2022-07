Visszatérhet a hatalomba Orbán Viktor nemzetközi szövetségese

Körülbelül négy év alatt immár ötödjére fognak szavazni az izraeliek: több közvélemény-kutatás is arra mutatott rá, hogy a jobboldali Likud pártot vezető Netanjahu várhatóan jobb eredményeket fog elérni, mint a tavalyi választások során. Szakértők szerint ugyanakkor ennek ellenére is szoros küzdelemre kell számítani. A felmérések továbbá azt jelzik előre, hogy sem a jelenlegi koalíció, sem pedig Netanjahu pártja nem lesz képes megszerezni a 61 mandátumos parlamenti többséget, tehát újabb koalíciós egyezkedésekre lesz szükség. A Kan izraeli közszolgálati rádió szerint ha a választásokat most tartanák, a kneszet 120 mandátumából hatvanat szerezne meg a Netanjahu vezette Likud párt és szövetségeseik, ellenfeleik pedig 54-et kapnának. A Channel 12 és a Channel 13 izraeli televíziós csatornák hasonló becsült eredményekről számoltak be: előbbi 59-56-os felosztást jósolt, utóbbi 59-55-öt.

A Kan és a Channel 12 közvélemény-kutatásai szerint a válaszadók többsége ismét Netanjahut szeretné a miniszterelnöki székben látni – idézte a felmérések eredményeit a The Times of Israel angol nyelvű izraeli hírportál.

A személyes biztonságot aláásták, a nemzeti becsületet megalázták, az ellenségeinktől való félelem nőtt, az izraeli zászlókat eltávolították és a Palesztin Felszabadítási Szervezet zászlóit felvonták

– vélekedett a parlament felosztása után Netanjahu az Izraelt az elmúlt egy évben irányító kormányról.