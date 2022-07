Lapozó: Gendersemleges ruházatot vezet be egy olaszországi óvoda

A francia Riviérán szabadítják meg az illegális migránsokat a víziszonyuktól

Dél-Franciaországban, Marseille közelében az Apprentis d’Auteuil alapítvány olyan illegális migránsoknak szervez szabadidős foglalkozásokat, akik nemrégiben érkeztek Észak-Afrikából csónakokon utazva Franciaországba. Az Aquarius program keretében az afrikai férfiakat hetente egyszer a számukra exkluzívan biztosított – azaz más vendégeket akkor nem fogadó – uszodákban, tengerparti strandokon és játékokkal felszerelt akvaparkokban kezelik, és szabadítják meg a földközi-tengeri átkelés során szerzett víziszonyuktól. Az uszodai foglalkozáson képzett úszómesterek finomítják a migránsok úszás- és levegővételi technikáját. Ezenkívül motorcsónak után húzott vízibob és fánkozás várja a traumatizált migránsokat, az üres akvaparkban pedig gigantikus csúszdákon szabadulhatnak meg a félelmeiktől.

Az alapítvány módszerei hatékonynak tekinthetők, mert a februárban indított programokon részt vevő migránsok a fóbiájukat már csaknem leküzdve vetik magukat a vízbe az uszodai rajtkőről.

Forrás: francetvinfo.frl

A kemény kéz politikájára vált Marokkó az illegális migráció visszaszorításáért

Rabat néhány nappal ezelőtt írt alá egy új migrációs megállapodást az Európai Unióval és Spanyolországgal, melynek értelmében fokozzák a határvédelmet és a rendőrségi ellenőrzéseket, hogy többé ne fordulhassanak elő a melillaihoz hasonló határsértések, amely következtében 23 migráns meghalt. A marokkói csendőrség már a hétvégén letartóztatott egy afrikai férfiakból álló csoportot az egyik határ menti buszjáraton. Mindannyiuknál olyan kampók voltak, amelyeket a kerítések megmászására szoktak használni. Rabat ezután újabb rajtaütést jelentett be, melynek során 138 fegyvert foglaltak le. A spanyol belügyminiszter dicséri Marokkó munkáját. Hangsúlyozta, hogy Madrid és Rabat között néhány hónapja stabilizálódott a viszony, amelynek köszönhetően Marokkó az EU szövetségesévé is vált. Hozzátette, hogy az egyezség után a migránsmaffiák várhatóan még keményebb munkába kezdenek, hogy összehangoltabb és még nagyobb létszámú ostromokat kezdeményezzenek Ceuta és Melilla határán. Marokkó ugyanakkor hangsúlyozta, hogy most határozottan cselekszik, és sok eljáráson változtatott az elmúlt időszakban. A legfontosabb, hogy már nemcsak akkor avatkoznak be, amikor a migránsok megrohamozzák a határkerítést, hanem a határsértési akciók korábbi fázisainál is meghiúsítják a maffiák munkáját.

Forrás: vozpopuli.com

Gendersemleges ruházatot vezet be egy olaszországi óvoda

Nincs többé megkülönböztetés kislányok és kisfiúk között Pistoia régió egyik óvodájában, ahol az intézet vezetője megváltoztatta a nemeket jelképező iskolaköpenyek színeit. Az olasz óvodákban ugyanis a kislányok rózsaszínű apró kockás, míg a kisfiúk világoskék apró kockás iskolaköpenyben járnak már évtizedek óta. Buggiano kilencezres lélekszámú településének Salutati Cavalcanti nevű óvodájában a jövő tanévtől kezdődően minden kisgyerek sárga iskolaköpenyt kap. Alessandro Paone, az intézet vezetője azzal magyarázta döntését, hogy célja a nemi egyenlőségekre való érzékenyítés, valamint az inkluzív közösség előkészítése. Az oktatási minisztérium azon irányelveire hivatkozik, mely a kölcsönös tiszteletre, az elfogadó közösség építésére vonatkozik. Az uniformizálás szellemében hozott döntést több olasz jobboldali politikus is elutasította: „Várható volt egy újabb zseni felbukkanása, aki a genderegyenlőség jegyében bevezeti a sárga iskolaköpenyek használatát. Nem lehetne kibírni, hogy a gyermekeket kihagyjuk az ideológiai őrületekből? Legalább az óvodákban nem lehetne békén hagyni őket? A kisfiúk hímneműek, a kislányok nőneműek. Nem olyan nehéz ezt megérteni” – kommentálta a történteket Simone Pillon, a Liga szenátora.

Forrás: affaritaliani.it