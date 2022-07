Soros György Bill Gatesszel és a többi milliárdossal együtt támadja az abortusztörvényt

2022. július 4-én – az amerikai függetlenség napján – Soros György US Democracy Under Concerted Attack (Amerikai demokrácia összehangolt támadás alatt) címmel jelentetett meg írást a Project Syndicate-en, reflektálva a napokban hozott az amerikai legfelsőbb bíróság döntésére, mely felülvizsgálta, majd megsemmisítette a testület 1973. január 22-én hozott, 7-2 arányú döntését a Roe kontra Wade-ügyben. Ezt a véleményét megismételte a Der Standard osztrák napilap hasábjain is – számol be a Tűzfalcsoport.

A cikkben foglaltak szerint az amerikai legfelsőbb bíróságon szolgáló bíróknál radikális jobboldali többség van, akiknek célja, hogy az Egyesült Államokat egy körültekintően kidolgozott terv szerint elnyomó rendszerré alakítsák.

Soros szerint az Egyesült Államok 1776-os születése óta egy folyamatosan fejlődő demokrácia, azonban túlélése mint demokrácia komoly veszélynek van kitéve, egyrészt a külpolitikai nyomás miatt Xi Csin-ping Kínája és Vlagyimir Putyin Oroszországa irányából, akik a világot egy elnyomó autokráciává kívánják alakítani, másrészt – legfőképpen – a belpolitikai nyomás miatt, ugyanis állítása szerint az amerikai legfőbb bírói testületben szolgálatot teljesítő bírók radikális jobboldaliak, akiket a Donald Trump vezette Republikánus Párt cinkosként segített székükbe.