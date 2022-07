A baloldal szerint Soros spekulál a forint ellen + videó

A sorsnak az az irónája, hogy most pont azok a pénzügyi körök, akik ellen ez a kormány szóban harcol, hogy a spekulánsok, akár Soros György is fog most nyerni a magyar forinton és a magas kamatokon

– minderről Vajda Zoltán, az MSZP országgyűlési képviselője beszélt az ATV-ben.

A szocialista politikus tehát gyakorlatilag elismerte, hogy Soros áll a forint tudatos gyengítése mögött. Vajda egyébként a korábbi években mindig kiállt Soros György mellett, a Soros-egyetem melletti tüntetésen is részt vett.