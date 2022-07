Szijjártó a Fox News-nak: Hivatalos javaslatot vár a kormány az EB-től

Hozzátette, hogy a menekülő gyerekekről is gondoskodnak Magyarországon: 900 magyar oktatási intézmény vesz részt ebben a programban, és 1000 ösztöndíjat is felajánlott az állam azoknak az ukrán fiataloknak, akik hazájukban nem tudják folytatni vagy elkezdeni egyetemi tanulmányaikat.Szijjártó Péter felhívta a figyelmet, hogy Magyarország most kettős nyomás alatt áll, hiszen a keletről érkező menekültek mellett szembe kell nézni a délről érkező illegális migrációval is, ami folyamatosan növekszik.Arra a műsorvezetői felvetésre, hogy Magyarország egyetértene-e azzal, hogy Oroszország megtartsa a már megszállt ukrán területeket, a miniszter azt válaszolta, hogy Magyarország tiszteli minden állam területi integritását és szuverenitását. Ez egy alapvető dolog, ezt nem szabad megkérdőjelezni– húzta alá.Hozzátette, hogy Magyarország mindent megtesz, hogy ne sodródjon bele a háborúba, aminek egyelőre nem látni a végét.

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: Kurucz Árpád)