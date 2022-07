Uralkodó lehet Vlagyimir Putyinból?

Az Oroszországi Liberális Demokrata Párt (LDPR) az elnöki tisztség átnevezésére irányuló törvényjavaslatot nyújtott be, melynek értelmében a jövőben az ország mindenkori vezetőjét − így Vlagyimir Putyint is − uralkodónak kellene nevezni. Az orosz törvényhozás alsóházában huszonkét képviselői hellyel rendelkező, ám a Kremllel jó kapcsolatokat ápoló párt indoklása szerint

az elnök kifejezés történelmi távlatokból nézve nagyon új, nyugatról beszivárgott titulus, amely éppen emiatt idegen az orosz nyelvtől.

Ezzel ellentétben az uralkodó kifejezés már évszázadok óta használatos, ezáltal pedig sokkal jobban illene Vlagyimir Putyin különleges státuszához − írja a vasárnap benyújtott javaslat. Az ország vezetőjére a Szovjetunió végnapjaiban kezdtek elnökként hivatkozni, Mihail Gorbacsovot gyakran nevezték a Szovjetunió utolsó elnökének. Őt megelőzően a Kommunista Párt főtitkára címet viselték a szovjet vezetők.

A javaslat tökéletesen passzol azon ellenszankciókhoz, melyeket Moszkva hozott a nyugati büntetőintézkedésekre válaszul, s melyek bojkottálják a nyugati termékeket, márkákat, kifejezéseket. Az LDPR-nek egyébként nem ez az első tervezete, amely az elnöki tisztség átnevezésére irányul: még 2020 februárjában próbálkoztak hasonlóval, akkor „legfelsőbb vezetőre” cserélték volna a nyugati kifejezést.

Meg kell tisztítanunk hatalmas és nemes orosz nyelvünket a külföldi szavaktól

− fogalmazott akkor Igor Lebedev, a párt parlamenti képviselője. Az LDPR már sokszor tűnt fel úgy, mint a „Kreml trójai falova”, ugyanis a nagyon szélsőséges törvényjavaslatokat rendre ez a párt nyújtja be. A társadalom reakcióit és véleményét figyelembe véve aztán a Kreml dönt arról, hogy támogatja a tervezetet vagy sem − írják a nyugati sajtóorgánumok. A mostani javaslattal kapcsolatban Moszkva álláspontja még nem született meg.

Még nagyon friss gondolatról van szó

− mondta Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő.

A világ országainak túlnyomó részében az elnök vagy miniszterelnök kifejezéssel illetik a végrehajtó hatalom fejét, azonban számos kivétel is akad. Iránban és Észak-Koreában a legfelsőbb vezető címet viseli Ali Hámenei ajatollah és Kim Dzsong Un is. Az észak-koreai vezető emellett a Koreai Munkapárt főtitkára is. A Közel-Kelet több országában, például Kuvaitban vagy Katarban emírek látják el ezt a feladatot, és akad olyan állam is − ilyen Brunei és Omán −, ahol a szultán kifejezés használatos.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (b) és Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter tanácskozik a moszkvai Kremlben 2022. július 4-én (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml/Mihail Klimentyev)