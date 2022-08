Az „orosz imperializmus” ellen védekezik Észtország?

Narva lakosainak magatartása miatt sok észt felteszi magának a kérdést, vajon számíthatnak-e az orosz anyanyelvű kisebbség Észtország iránti lojalitására? Vajon a helyi oroszok Észtországgal vagy inkább Oroszországgal azonosulnak? Nem fognak-e úgy viselkedni, mint a donyecki vagy luhanszki szakadárok, nem kiáltják-e ki saját „népköztársaságukat”, és nem kérik-e Moszkva segítségét, amely majd védelmébe veszi őket az észt „nácikkal” szemben? Nem jelennek-e meg azután Narvában is „zöld emberkék”, mint ahogyan a Krímben történt 2014-ben? – írja a lengyel szerző.

Az orosz anyanyelvű lakosság iránti bizalmatlanság abban az interjúban is hangot kapott, amelyet Kaljulaid adott nemrég a delfi.ee észt portálnak. – Nem értem, hogy két utca miért viselheti továbbra is Tiimann és Dauman nevét. Talán ez az egyik oka annak, amiért Észtország többi része úgy érzi, nem bízhat Narvában. Nemcsak Tallinnak kell kimondania, hogy Narva Észtország része, hanem Narvának is meg kell mutatnia, hogy lehet bízni benne. Változtassák meg az utcák nevét. Beszéljenek az önkormányzati üléseken észtül. Ez kétoldalú folyamat. Az az illúzió, hogy itt „kis Oroszországot” lehet létrehozni, szertefoszlott. Narva továbbra is Észtország része – jelentette ki a volt észt elnök.

Másként látják a helyzetet az észtországi oroszok képviselői, köztük egyik legismertebb politikusuk, Yana Toom, aki 2014 óta európai parlamenti képviselő.

Nagyon sokan vannak nálunk, úgy gondolom, akik támogatják az úgynevezett különleges hadműveletet, és drukkolnak Putyinnak. És talán nem azért, mert rosszat akarnak Ukrajnának, hanem valószínűleg úgy gondolják, hogy ha Oroszország veszít, itt nagy felfordulás következik

– fogalmazott Yana Toom. Hozzátette: nem a Kreml propagandája, hanem az orosz kisebbséget kirekesztő tallinni hatóságok felelősek azért, hogy az észtországi oroszok Putyint támogatják. Az EP-képviselőnek öt gyermeke van, valamennyien Oroszországba költöztek, és ő – mint maga mondta – nem tartóztatta őket.

Sok észt nem bízik Yani Toomban, aki éveken át elfogadta a Kreml fő propagandistájának tekintett Vlagyimir Szolovjov felkérését, hogy szerepeljen műsoraiban. Emlékeznek arra az interjúra is, amelyet 2013-ban a Russzkij Reportyor című orosz folyóiratnak adott. Ebben arra a kérdésre, hogy az észt nyelv győzhet-e Észtországban az orosszal szemben, így válaszolt: „Kilencszázezren beszélik ezt a nyelvet. Ez egy kihaló nyelv, kihaló nép. Amikor a jövőjéről kérdeznek, mindig az ószövetségi Mózesre emlékeztetek, aki nem véletlenül vezette a zsidókat negyven évig a pusztában, amíg meg nem halt az utolsó rabszolga. De nekünk nincs ennyi időnk.”

Az orosz EP-képviselő szerint az észtek a történelmük során hétszáz évig rabságban éltek. Azért maradhattak meg, mert mindig készen álltak az önvédelemre, összefogtak a közös ellenség ellen. Ma nincs ellenségük, de az ellenállás szelleme tovább él. Ki ellen? „Természetesen” az orosz kisebbség ellen. Ma az utóbbiak vannak olyan helyzetben, amilyenben az észtek voltak hétszáz évig.

Az észtek ugyanakkor úgy vélik, nem ők az okai a jelenlegi konfliktusnak, hanem az orosz kisebbség, amelynek a lojalitása Észtország iránt megkérdőjelezhető.

Az önvédelem ösztöne pedig, amely az észteket összefogásra készteti a külső veszély ellen, nem a szolgai mentalitás anakronisztikus megnyilvánulása, hanem a „nép bölcsességének” bizonysága, amely továbbra is fenyegetve érzi magát az „orosz imperializmustól”. És végül szerintük nem helyénvaló egyenlőségjelet tenni a kevesebb mint egymilliós észt és a több mint százmilliós orosz nép közé, még ha az utóbbi Észtországban kisebbségben van is. Ezért érzik az észtek megalapozottnak azt a követelésüket, hogy az orosz állampolgárok ne kaphassanak beutazó vízumot – állapítja meg cikkének végén a lengyel szerző.