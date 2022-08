Fokozódik a feszültség Izrael és a Gázai övezet között

Az izraeli hadsereg vasárnap bejelentette, hogy végzett az Iszlám Dzsihád terrorszervezet újabb parancsnokával Gázában. Ugyancsak vasárnap megszólaltak a légvédelmi szirénák Jeruzsálemben is.

Hálid Manszúrt és két társát – köztük Manszúr helyettesét – egy légicsapással ölték meg a gázai Rafah városban. Az izraeli hadsereg szerint Manszúr volt az egyik szervezője a terroristák Izrael ellen intézett, több napja tartó rakétázásának, korábban pedig több terrortámadásban is részt vett.

Vasárnap megszólaltak a légvédelmi szirénák Jeruzsálemben is, hírügynökségek pedig – helyszíni beszámolókra hivatkozva – azt közölték, hogy robbanásokat is lehetett hallani. A szirénák működésbe léptek a Jeruzsálemtől néhány kilométerre nyugatra fekvő Kirját Anavim és Abú Gós településen is. Izrael pénteken – több mint egy év viszonylagos nyugalom után – indította meg Hajnalhasadás nevű hadműveletét a Gázai övezet iszlamista szervezetei ellen, mert azok megtorlással fenyegettek egyik magas rangú ciszjordániai tisztviselőjük, Besszám esz-Szaadi letartóztatása miatt. Az akcióban az izraeliek végeztek Tejszír al-Dzsabarival, az Iszlám Dzsihád parancsnokával.

A Gázai övezetből péntek estétől vasárnap reggelig 580 rakétát lőttek ki Izrael felé, már Tel-Avivot is célba vették

– jelentette be az izraeli hadsereg egyik szóvivője.