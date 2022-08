Mit takar a kémtörvény, aminek a megsértésével vádolják Donald Trumpot?

Először fordult elő az amerikai történelemben, hogy egy volt elnök otthonában bűnügyi nyomozás keretében házkutatást tartottak. Egy pénteken frissen nyilvánosságra hozott házkutatási parancsból kiderült, hogy a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) az igazságszolgáltatás akadályozásának és a kormányzati iratok nem megfelelő kezelésének vádja mellett a kémkedési törvény lehetséges megsértése miatt is nyomoz Donald Trump ellen, írta meg az amerikai Politico, a Washington Post pedig úgy értesült:

atomfegyverekre vonatkozó minősített iratokról is szó volt a házkutatás során.

Az FBI egyébként összesen tizenegy titkos dokumentumot foglalt le a volt elnök floridai rezidenciájáról, köztük néhány szigorúan titkos – a legmagasabb minősítési szintek egyikét jelentő SCI, azaz érzékeny bizalmas információk (sensitive compartmented information) jelöléssel ellátott anyagot. Az elnöki feljegyzésekre és dokumentumokra vonatkozó törvény szerint egyébként a leköszönő elnöknek hivatala elhagyásakor át kell adnia a munkájához köthető iratokat a nemzeti levéltárnak, és noha ennek megszegése önmagában nem von maga után komolyabb jogi szankciókat, a titkos nemzetbiztonsági információk ellopása azonban már igen. Donald Trump mindenesetre nem volt jelen a házkutatáskor, a be nem jelentett razziát pedig politikai indíttatású, indokolatlan boszorkányüldözésnek nevezte, ezen meggyőződésében pedig a Republikánus Párt is támogatását is élvezi.

Az iratok publikálása ellen Trump ügyvédei fellebbezhettek volna, azonban a volt amerikai elnök közölte, nemcsak hogy nincs ellenvetése a nyilvánosságra hozatal ellen, de szorgalmazza is, hogy jelentessék meg, milyen iratokat vittek el otthonából.

A politikus ugyanakkor arról írt a közösségi oldalán, hogy a nukleáris fegyverekről szóló értesülés álhír.

Trump szerint a házkutatásra sem volt szükség, ugyanis szerinte az ügyvédei együttműködtek és a kormány rendelkezésére álltak volna.