Orbán Viktor miniszterelnök védelmére kelt Pawel Lisicki lengyel szerző

Lengyelországban ezt az értelmezést legalábbis naivitásnak vagy egyenesen árulásnak tekintik. Az ottani közvélekedés szerint az oroszok félelme a NATO-bővítéstől csak ürügy.

Orbán második alaptétele az, hogy Oroszország egymagában nem támadja meg a NATO-t. A szerző szerint nem azért, mert ilyen békés természetű, mert nem az, hanem azért, mert tökéletesen tisztában van az erőkülönbséggel. Azért támadta meg Ukrajnát most, mert az egyelőre még nem tagja a NATO-nak. „Nem a gonosszal van dolgunk, amely kiárad, mert ez a természete, hanem Moszkva brutális, önző számításával és azzal a törekvésével, hogy más jogának megsértése árán biztosítsa saját biztonságát” – írja Lisicki.

Lengyelországban más az uralkodó meggyőződés. Eszerint Ukrajna csak az első hódítás, melyet további NATO-tagországok – Litvánia, Lettország, Észtország, netán Lengyelország elleni támadás követ.

Honnan tudható ez? Onnan, hogy Oroszország a „gonosz birodalma”. Hódit, mert hódítania kell. Ha Ukrajna elesik, Lengyelország következik. Ezért van az, hogy Lengyelországban annyira szeretik a Harmadik Birodalomhoz hasonlítani Oroszországot.

Pedig ha már történelmi analógiákat akarnánk keresni, a mai Oroszország inkább hasonlít a XVIII. század végétől fokozatosan gyengülő, hanyatló oszmán birodalomra, mint Hitler világhegemóniára törő impériumára

– hívja fel a figyelmet Lisicki.

Ki ítéli meg tévesen a valóságot? A magyarok – akiket Lengyelországban Orbánnal azonosítanak – vagy a lengyelek, mert e tekintetben a lengyel kormány és ellenzék nemigen különbözik egymástól? Orbán úgy fogalmazott, hogy ez két szláv nép háborúja, és ezért a lengyelek számára szívügy, de a magyarok számára nem.

Ez frappáns megfogalmazás – írja a szerző. Ha Varsóban is elfogadnák, fenntarthatóak lennének a jó kapcsolatok Budapesttel a háború eltérő megítélése ellenére is. A lengyelek továbbra is mondhatnák, hogy a magyarok nem értik Oroszországot, a magyarok pedig kitarthatnának a maguk álláspontja mellett.

Más szóval: ne a háború megítélésén vitatkozzunk, mert vannak közös érdekeink, különösen az Európai Unióval kapcsolatban, hogy csak a migrációt és a genderideológiát említsük. Jó megoldás lenne, ha sikerülne lemondani az erkölcsbíró szerepéről a nemzetközi kapcsolatokban

– véli a lengyel szerző.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök előadást tart a 31. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban az erdélyi Tusnádfürdőn 2022. július 23-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)