A Szerb Köztársaság Érdemrendjével tüntették ki Orbán Viktort + fotók, videó

Úgy értem, hogy nem azért kaptam a kitüntetést, amit eddig tettem, hanem azért, amit ezután fogok tenni a szerb–magyar barátság érdekében

– fogalmazott a miniszterelnök. Orbán Viktor ezután megköszönte a szerb elnöknek, hogy nemcsak a kitüntetéssel, hanem a barátságával is megtisztelte az elmúlt években.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

A magyar kormányfő arról is beszélt, a politikát illetően van egy közös ügye a szerbeknek és a magyaroknak, amire a történelem emlékeztet: nekünk együtt kell megvédenünk Európa déli kapuját.

Az nem véletlen, hogy az önök katonanemzetének fiai és a magyar vitézek az egyik legnagyobb közös sikerüket éppen itt, Belgrádnál, ahogy mi mondjuk, Nándorfehérvárnál aratták

– jelentette ki a kormányfő. Hozzátette: miután a migráció új formában újra és újra visszatér, közös felelősségük a szerbeknek és a magyaroknak, hogy ezt a történelmi folyamatot a megfelelő mederbe tereljék.

Földrajz, történelem, évszázadok, sorsközösség és barátság köt össze bennünket. Hálás vagyok önnek és a szerb népnek is, hogy méltónak találtak arra, hogy nekem adományozzák a Szerb Köztársaság Érdemrendjét. Az előttünk álló feladatokhoz mind a szerbeknek, mind a magyaroknak sok erőt kívánok! Isten óvja Szerbiát!

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

A nemzetközi sajtó felhívta rá a figyelmet, hogy Belgrád és Budapest kapcsolatai az eddigi legmagasabb szinten állnak, nagyrészt a két vezető személyes kapcsolatainak és erőfeszítéseinek köszönhetően.

Orbán Viktor kormányfő, miután átvette a Szerb Köztársaság Érdemrendje kitüntetést Alekszandar Vucsics szerb elnöktől. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Az ezt követő közös sajtótájékoztatón az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban Orbán Viktor kiemelte:

a szankcióknak az a természetük, hogy általában olyan helyeken döntenek róluk, amelyek biztonságosak és messze esnek attól az országtól, amellyel szemben kivetik őket.

– Könnyű szankciós politikát csinálni Párizsból, Brüsszelből, Madridból, de talán még Berlinből is. Mi azonban a szankcionált országhoz, Oroszországhoz közelebb vagyunk – közölte a kormányfő, hozzátéve, aki közelebb van, mindig többet is szenved.

– Nekünk nagyon komoly károkat okoznak ezek a szankciók, ezek nekünk rosszak, fájdalmasak, rengeteg pénzbe kerülnek, és azzal fenyegetnek, hogy a sikereink egy tekintélyes részét, amit az elmúlt tíz évben elértünk, felemésztik – mondta Orbán Viktor azzal kapcsolatban, hogy az égbe szökött energiaárak a külkereskedelmi mérleget is elrontják. A kormányfő kifejtette, hogy az a szankció, amit ma a nyugatiak kitaláltak, nem szolgálja Magyarország érdekét, sőt rendkívül súlyos veszedelmet jelent a számunkra.

Mindig amellett fogok érvelni, hogy olyan szankciókat ne alkalmazzon az Európai Unió, amelyek itt, Közép-Európában jobban fájnak, mint annak, akivel szemben alkalmazzák

– zárta a gondolatmenetet Orbán Viktor.

A kétoldalú találkozót követő sajtótájékoztatón a miniszterelnök arra is reagált, hogy az Európai Parlament (EP) csütörtökön elfogadta a Gwendoline Delbos-Corfield francia zöldpárti EP-képviselő által jegyzett jelentést, amely szerint fennáll annak a veszélye, hogy Magyarország súlyosan és rendszerszerűen megsérti az Európai Unió alapját képező európai értékeket.

Nem egy objektív ítéletalkotásról, hanem egy pártpolitikai támadásról van szó, amely nem az első Magyarország ellen. Az elfogadott dokumentum színvonalát pedig egyszerűen csak politikai propagandának vagy pamfletnek minősítjük

– nyilatkozta a magyar miniszterelnök, hozzátéve, a történet mögött az áll, hogy az európai baloldal elfoglalta az Európai Parlamentet. – Itt egy baloldali többség van, és a mi egykori pártszövetségünk, az Európai Néppárt is folyamatosan balra csúszik, a jobboldal pedig csak egy jelentős mértékű kisebbségi pozíciót tud megtartani a kezében. A szavazati arányok pontosan jól mutatják ezt, a jobboldali pártok Magyarország mellett szavaztak, a baloldali pártok meg Magyarország ellen – magyarázta Orbán Viktor. Hozzáfűzte:

Csak azért nem nevetünk rajta, mert unjuk. Kicsit unalmas vicc. Harmadszor vagy negyedszer csinálják, hogy elfogadnak az Európai Parlamentben Magyarországot elítélő határozatot. Először még azt hittük, hogy ennek van jelentősége, de most már csak viccnek tekintjük.

– Kifogytak már a szavakból is. Most már új szavakat kell kitalálni. Itt van például ez a választási autokrácia vagy micsoda, tehát lassacskán a magyarokra használható negatív jelzők elfogynak, és most újakat találnak ki, amiket mi nem is pontosan értünk, hogy mit jelentenek. Mi csak annyit értünk, hogy Magyarországon választások szoktak lenni. Itt a választópolgárok leadják a szavazataikat, és ez alapján kialakul egy parlamenti többség, és hogyha a többség az jobboldali, akkor az nem tetszik a baloldalnak, és akkor intifádákat rendeznek az Európai Parlamentbe – vélekedett Orbán Viktor.

Borítókép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Alekszandar Vucsics szerb elnök fogadja Orbán Viktor kormányfőt a belgrádi elnöki hivatalban 2022. szeptember 16-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)