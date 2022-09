Berobbant a szépségipar a járvány miatt

A felismerés egyébként nem teljesen új, már egy tavalyi amerikai tudományos kutatás is rámutatott, hogy a Covid–19 nem várt robbanást hozott a plasztikai kezelésekben, különösen az arcot, és legfőképpen az orrot érintőkben. A páciensek megkérdezésén alapuló felmérésben a többség valóban a gyakoribb videókonferenciákat és közösségi médiás jelenlétet nevezte meg döntése okaként. Sokan viszont azért szánták rá magukat a beavatkozásra, mert az otthoni munkavégzés miatt a felépülési időszak alatt nem kellett abbahagyniuk a munkát. A Los Angeles Timesnak nyilatkozó sebész arra is emlékeztetett egy másik témát boncolgató cikkben, hogy a kötelező maszkviselés is megkönnyíthette a döntést, hiszen ez megadta a lehetőséget, hogy „nagyon diszkréten” legyenek túl a beavatkozásokon.

Egyúttal arra is rámutattak, hogy mivel utazni nem lehetett, de sokszor még az üzletek is zárva tartottak, az emberek másra, például a szépségiparra költötték el a pénzüket.