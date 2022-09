Hamarosan a pénzérméken is váltja édesanyját III. Károly

II. Erzsébet királynő szeptember 8-i halálát követően megkezdődött a gyász időszaka a néhai uralkodónő családja és az udvar számára, mialatt csak a legfontosabb kötelességeiket végezték el az uralkodói család tagjai. A királyi gyász azonban a szeptember 19-i temetés utáni nyolcadik napon, azaz kedden véget ért, így mindenki visszatérhetett hétköznapi feladatainak ellátásához. A trónörökös Vilmos herceg és felesége, Katalin hercegné ennélfogva máris walesi körútra indult, hogy bizalmukról és tiszteletükről tegyenek tanúságot az ott élő lakosok felé.

A gyászidőszak leteltével nyilvánosságra hozták III. Károly király monogramját is, amely édesanyjáét helyettesíti majd többek között állami hivatalok épületein, hivatalos iratokon, egyenruhákon és postaládákon.

Az új uralkodói jelzés kinézetét maga a király választotta ki több minta közül. A monogram a C és az R betűket tartalmazza, az előbbi a király nevére (angolul: Charles) utal, az utóbbi pedig a király szó latin megfelelőjére, a Rexre vonatkozik. Az elhunyt királynő esetében a betűösszetétel az ER volt keresztneve, az Elizabeth és a királynő latin megnevezése, a Regina után. Károly király monogramját már kedden, a Buckhingam-palotából feladott leveleknél elkezdték alkalmazni, és a jelzés ezentúl egyre több hivatalos helyen fog feltűnni.

Ugyanakkor nem mindenhol söpör végig olyan gyorsan a változás szele, hiszen a régebbi monogramokkal ellátott postaládákat nem cserélik le mindaddig, amíg azok jó állapotban vannak. Az Egyesült Királyságban található mintegy százezer postaládából körülbelül hetvenezer viseli II. Erzsébet uralkodói jelzését, de akadnak még olyan levélszekrények is, amelyek Viktória királynő, VII. Eduárd, V. vagy VI. György korából származnak.

A brit hétköznapokat legjobban érintő változások egyike pedig az lesz, hogy Károly király portréja megjelenik a fizetőeszközökön.

A királyi pénzverde éppen kedden erősítette meg, hogy az uralkodó arcképével ellátott pénzérmék forgalomba lépnek, ennek pontos időpontját azonban még nem tették közzé. Hozzátették: egyelőre a néhai királynő portréját viselő érmék is forgalomban maradnak. A brit pénzverésben egyébként hagyomány, hogy az új uralkodó az ellentétes irányba fog nézni az érméken, mint elődje.

– Az Egyesült Királyság hivatalos pénzverdéjeként Nagy Alfrédtól kezdve minden egyes uralkodó történetét elmeséltük, jelenleg pedig a brit pénzérmerendszer legnagyobb változására készülünk – fogalmazott Anne Jessop, a pénzverde vezetője arra utalva, hogy 1952 óta nem adtak ki olyan érméket, amelyeken nem a királynő arcképe szerepelt.

Megtisztelő volt, hogy a pénzérmékkel nyomon követhettük őfelsége uralkodását, a fiatal királynőtől kezdve a tapasztalt államfőig

– tette hozzá Anne Jessop. Az Egyesült Királyságban jelenleg körülbelül 27 milliárd pénzérme van forgalomban II. Erzsébet arcmásával.

A Bank of England szintén kedden jelentette be, hogy 2024 közepén kezdik meg forgalomba bocsátani a 74 éves király portréját viselő fontbankjegyeket. Közleményükben hozzáfűzték: a régebbi bankók továbbra is érvényes fizetőeszközök maradnak, és közülük csak az elhasználódott, sérült bankjegyeket vonják be.

II. Erzsébet királynő elsőszülött fiának képmása mindezenfelül az új bélyegekre is rákerül majd. A britek ugyanakkor továbbra is megemlékezhetnek majd szeretett uralkodónőjükről a novembertől kapható emlékbélyegekkel, amelyeken az elhunyt brit királynő portréi láthatók majd hetven évig tartó uralkodásának különböző szakaszaiból.