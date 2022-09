Új bélyegek, bankjegyek és átírt nemzeti himnusz II. Erzsébet halála után

Az Egyesült Királyságban több mint százezer postaláda található, és mindegyik viseli II. Erzsébet monogramját. Mindezek átírása rengeteg időbe telne, ezért a londoni Postamúzeum ismertette, III. Károly király monogramját már csak az új postaládákon tüntetik fel, a régiek nem változnak.

Az elhunyt királynő portréjával ellátott bankjegyek és érmék kibocsátása nem áll le egyelőre, a Királyi Pénzverde fokozatosan fog áttérni a III. Károlyt ábrázoló fizetési eszközökre.

Az útlevelek sem maradnak a régiek, az újonnan kiadott dokumentumokban már az új uralkodónak megfelelően hímnemű személyes névmások fognak szerepelni. Az áttérés feltehetőleg a külföldi utazásra feljogosító iratokban is fokozatos lesz. A bélyegek szintén nagy változáson fognak átmenni, ugyanis utoljára 1952-ben, II. Erzsébet trónra lépését követően történt változás az uralkodó portréját ábrázoló sorozatok esetében.

Kevésbé feltűnő, de jelentős változást fog eredményezni a britek számára a nemzeti himnusz átírása, amelyre 1952 óta először kerül sor: az „Isten óvja a királynőt” helyett mostantól a királynak kell tisztelegni.

A brit nemzeti himnuszban vagy az „Isten óvja a királynőt” vagy az „Isten óvja a királyt” szerepel attól függően, hogy ki az uralkodó

– mutatott rá a The New York Times amerikai napilap.

Péntek hajnalra már a királyi család weboldalát, a Royal.uk-t is frissítették: Károlyt portréjában már királyként említik, feleségét, Kamillát pedig királynéként. A gyakorlatban Károly valóban királynak számít most már, de hivatalosan csak szombaton fogják kikiáltani királlyá, amikor egy, a londoni Szent Jakab-palotában összeülő tanácson hivatalosan is megállapítják trónra lépését.

Borítókép: II. Erzsébet brit uralkodó óriásfotója a londoni Piccadilly Circus kivetítőjén 2022. szeptember 8-án, halálának napján (Fotó: MTI/EPA/Tolga Akmen)