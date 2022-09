Lapozó: Akár félmillió svéd költözhet el az infláció miatt

Tizenhat évre csökkenthetik a választási korhatárt Spanyolországban

A parlament kedden szavaz a republikánusok javaslatáról, mely szerint 16 évre kellene csökkenteni a választási korhatárt Spanyolországban. Az intézkedést a kormány koalíciós partnere, a szélsőbaloldali Unidas Podemos is támogatná, és amelyről már a Pedro Sánchez vezette szocialisták is említést tettek a 2022–2030-as ifjúsági stratégiában, amelyet májusban hagytak jóvá. A republikánusok már többször kezdeményezték a korhatár csökkentését, legutóbb 2020-ban, de akkor végül visszavonták. Ha a kongresszus ezúttal igennel szavaz a tervezetre, akkor azt a választási törvény négy cikkének módosítása követi majd, melyben 18-ról 16 évre csökkentik a választójogra való jogosultság korhatárát. A republikánusok példaként említik Ausztriát, mely 2007-ben első uniós országként engedélyezte a szavazást a 16 éveseknek. Azóta pedig már más országokban is megadták ezt a jogot a fiatal felnőtteknek. A párt szerint a 16. életévet betöltött állampolgárok már dolgozhatnak, házasodhatnak és bizonyos orvosi beavatkozásokat is igényelhetnek önállóan, tehát semmi akadálya nincs annak, hogy a választójogot is megkapják.

Forrás: vozpopuli.com