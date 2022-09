Lapozó: Rohamléptekben fegyverkezik Franciaország

Például az, hogy a franciák a konyhában is vezessék be az energiaügyi józanságot. Eszerint már jóval a sütési idő vége előtt kapcsolják le a sütőt. Továbbá a családok csökkentsék a gyorsfagyasztott ételek fogyasztását, valamint minden lábasra és serpenyőre tegyenek fedőt. A javaslatcsomag ötletgazdái szerint ezekkel a praktikákkal a családok tíz százalékkal csökkenthetik a háztartás energiafogyasztását. Forrás: bfmtv.com

Ukrajna betiltotta az áruexportot Oroszországba

Ukrajna megtiltja az exportot Oroszországba, erről szeptember 27-én állapodott meg a kormány. A gazdasági minisztérium sajtószolgálata szerint a határozat a hadiállapot megszüntetésének vagy eltörlésének napjáig, valamint az Orosz Föderáció Ukrajna elleni barátságtalan akcióinak beszüntetéséig lesz érvényben.

„Továbbra is nyomást gyakorlunk Oroszországra a szankciókkal. Tisztában vagyunk vele, hogy a szankciók, mint eszközök, nemcsak a katonai fenyegetésre reagálnak, hanem a jövőbeni agresszió megakadályozására is. Szeretném kijelenteni, hogy a háború kezdete óta az Orosz Föderációba irányuló áruexport de facto leállt. Most jogi szinten is rögzítettük ezt” – mondta Julija Szviridenko gazdasági miniszter.

A jelentések szerint az exportembargó segíteni fogja azokat az ukrán vállalatokat, amelyek korábban szerződésben rögzített kötelezettségeket vállaltak az oroszországi megrendelőkkel. Nekik jogilag is rendezik helyzetüket. A kormány tájékoztatása szerint március-júniusban 4,2 millió dollár értékben exportáltak ukrán árukat Oroszországba. Ezek leginkább vegyi és vasfémekből készült termékek voltak.

Összehasonlításképpen: egy hónappal a teljes körű háború kezdete előtt, 2022 januárjában az ukrán vállalatok 250 millió dollár értékben exportáltak árut Oroszországba.

Forrás: radiosvoboda.org

Új reményekkel folytatja a kormányzást a Liga

Feltöltődve és elszántan folytatja a párt vezetését Matteo Salvini, a Liga elnöke. Az olasz jobboldali párt főtitkára reagált az általa vezetett alakulat vártnál alacsonyabb választási eredményeire, és beszélt a párt jövőbeli terveiről is.

„A Liga 95 képviselőt küldhet a parlamentbe, emellett kitűnő kormányzóink és helyi vezetőink vannak, és továbbra is csak fejlődhetünk, dolgozhatunk, hogy a választópolgárok elvesztett bizalmát visszaszerezzük. A szavazóknak mindig igazuk van, az eredményeknek komoly üzenetértéke van” – emelte ki a politikus.

Salvini elmondta, hogy óriási erőfeszítésbe telt az Öt Csillag Mozgalommal és a Demokrata Párttal való közös kormányzás, tisztában voltak a konszenzusvesztés lehetőségével, ilyen mértékű népszerűség-csökkenésre azonban nem számítottak.