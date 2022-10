A csehek összedobtak egy tankra Ukrajnának

A csehek kevesebb mint egy hónap alatt összedobtak egy modernizált T–72-es tankra Ukrajnának – jelentette a Reuters hírügynökség. Egy cseh üzletember kezdeményezésére, a prágai ukrán nagykövetség szervezésében több mint 11 ezer cseh polgár 33 millió koronát (560 millió forintot) adományozott a célra. A harckocsi még nevet is kapott: Tomásnak keresztelték, állítólag Tomás Garrigue Masaryk egykori csehszlovák elnök után. A T–72-es Avanger a 70-es években hadrendbe állított szovjet modell cseh változata. Nem tartozik a legkorszerűbb modellek közé, de Tomást modernizálták, így védelmi rendszerét bővítették, és éjjellátó képességet is kapott.

Az „ajándék Putyinnak” elnevezésű kampány tovább folytatódik, hogy lőszerre valót is gyűjtsenek a páncéloshoz.

A honlap tanúsága szerint korábban már drónok vásárlására is indult hasonló kezdeményezés. Emellett a legalapvetőbb katonai felszereléstől, így a néhány dolláros csajkától és harisnyától át akár a több százezer dolláros Javelin páncéltörőig bármit lehet vásárolni.

A csehek bőkezűségét Jana Cernochová cseh védelmi miniszter is megköszönte. „Néhány nap múlva, október hetedikén ünnepli hetvenedik születésnapját Vlagyimir Putyin KGB-ügynök, gyilkos és szélhámos. Ennek alkalmából méltó ajándékot érdemel!” – írta levelében.

A prágai ukrán nagykövetség egyébként a háború kirobbanása után szinte azonnal külön számlaszámot nyitott a támogatásoknak. Keddi tájékoztatásuk szerint erre már több mint 1,3 milliárd cseh koronát (22 milliárd forintot) küldtek. Csehország állami szinten is az ukránok egyik legnagyobb támogatójának számít.

Augusztus végi adatok szerint már 3,8 milliárd cseh korona értékű fegyvert szállítottak le.

Ezek részletei biztonsági okokból nem ismertek, de bizonyosan vannak köztük más T–72-es harckocsik és páncélozott szállítójárművek is.

A közösségi gyűjtés fegyverre persze korántsem csak cseh sajátosság. Korábban természetesen Ukrajnában, illetve többek között Litvániában, Lettországban, Lengyelországban, Norvégiában és Kanadában is indult efféle összefogás, például Bayraktar török harci drónok vásárlására. A szervezők azt már akkor is elismerték, hogy egy fegyver aligha változtatja meg a háború menetét, de hozzátették, hogy minden apró segítség számíthat, ráadásul a szolidaritásnak üzenetértéke is van.

Sőt, Kijev tudatosan épít is a nemzetközi közösség támogatására.

Májusban hívták életre a United24 kezdeményezést, amelyben közvetlenül az ukrán nemzeti bankot lehet támogatni adományokkal. A gyűjtéshez világsztárokat is megnyertek, „nagykövetük” például Mark Hamill színész, a Star Wars-filmek Luke Skywalkere. Naponta frissülő honlapjuk szernit eddig több mint 196 millió dollár (83 milliárd forint) érkezett a számlájukra.

Borítókép: Tomás, a cseh T–72-es harckocsi, melyet Ukrajnának szánnak. (Fotó: Twitter)