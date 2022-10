A herszoni terület-visszaszerzésekről beszélt az ukrán vezetés

A washingtoni hadtudományi intézet (Institute for the Study of War, ISW) szakértői legfrissebb elemzésükben – amelyből az Ukrajinszka Pravda hírportál idézett – azt írták, hogy a Harkiv megyei ukrán ellentámadás erőben még nem érte el a tetőpontját, és most a luhanszki régió felé halad.