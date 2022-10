Az amerikai külügyminiszter szerint a felrobbant Északi Áramlat óriási lehetőség

Szabotázs-akciót hajtottak végre az Oroszországot Németországgal összekötő Északi Áramlat gázvezeték ellen. A volt lengyel külügyminiszter, Radek Sikorski Twitter-bejegyzésében az amerikaiaknak mondott köszönetet a vezeték megrongálásáért. Ennek kapcsán külön érdekesség az a februári sajtótájékoztató, amelyen Joe Biden, az Egyesült Államok elnöke azt ígérte, hogy amennyiben Oroszország inváziót indít Ukrajna ellen, nem lesz többé Északi Áramlat 2 - olvasható az Origo cikkében.

Véget fogunk vetni neki

– ígérte az USA elnöke. Orosz sajtóértesülések szerint a csővezetékek ellenőrzése hetekig, a helyreállítás pedig hónapokig vagy akár évekig is eltarthat, ami kizárja annak lehetőségét, hogy ezen a télen Európát is ellássák. Az orosz Gazprom bejelentette: leállítja az Ukrajnán keresztül folyó európai gázszállításokat a Gazprom. A hírek következtében újra jelentősen nőtt a gáz ára, elkezdett romlani az euró és a forint is gyengül a dollárral szemben - írja a Mandiner.