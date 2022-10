Roger Waters: Rajta vagyok az ukránok halállistáján

A Pink Floyd rockzenekar társalapítója eddig is gyakran nyilvánult meg különböző politikai kérdésekben, így többek között kiállt Palesztina függetlensége és az amerikai Fekete életek számítanak (Black Lives Matter) mozgalom mellett is. A zenész most az orosz–ukrán háborúval foglalkozik, nemrégiben pedig egy levelet is írt Olena Zelenszkának, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök feleségének, arra bátorítva őt, hogy győzze meg férjét a békéről. Waters a „jól dokumentált” orosz háborús bűnöket „hazugságnak, hazugságnak, hazugságnak” nevezte a Rolling Stone lapnál készült minapi interjújában, amelyet lapunk szemlézett.

Waters szerint a média „azzal tömi az embereket, hogy Oroszország és Kína gonosz, míg a Nyugat jó”. Ám ő ezt árnyaltabban látja. Példaként hozza, hogy „Amerika több választásba szól bele és több embert öl meg, mint bármely másik ország”.

A zenész szerint csupán „nyugati propaganda” az orosz háborús bűnök említése Ukrajnában, vagy az, hogy az oroszok korábban beavatkoztak volna az amerikai választásokba, és ennek ellenkezőjéről a Rolling Stone újságírója sem győzheti meg – noha próbálta.

– Rajta vagyok az ukrán kormány által támogatott halállistán! – említette meg Waters az interjú során, majd hozzátette – Amikor megölnek valakit arról a listáról, azt írják a képére, hogy „kiiktatva” – mesélte.

A Rolling Stone újságírója megjegyzi, hogy noha valóban létezik egy lista, amelyet ukrán szélsőségesek vezetnek, de az – mint fogalmaz – inkább egyfajta „információs bázis az orosz kooperátorokról”.

A Pink Floyd egykori zenésze szerint a jelenlegi háború „szükségtelen”, de – mint vélekedik – nem kellett volna a Nyugatnak arra szorítania Oroszországot, hogy háborút indítson.

Azonban bizonytalan abban, hogy az „orosz invázió elítélése a nukleáris eszkaláció vagy Moszkva érdekszférájának a figyelmen kívül hagyása miatt helytelen”.

Waters az interjú további részében beszélt a palesztin–izraeli konfliktusról és vitás ügyekről, Szíria és az Egyesült Államok viszonyáról, a korábbi szíriai vegyi támadásról, valamint kifejtette politikai koncepcióját, amely szerint az embereknek olyan „biztonságos helyekre” lenne szükségük, ahol „szabadon és őszintén elmondhatják a véleményüket, mindenféle retorzió nélkül".

