Szakítás a katalán függetlenségpártiak táborában

A republikánusok önállóan kormányozzák tovább Katalóniát. A Spanyolországtól függetlenedni vágyó nacionalista kormánykoalíció pénteken, megalakulása 500. napján bomlott fel.

A republikánusok (ERC) partnere, a Junts per Catalunya (Együtt Katalóniáért) – melynek korábbi vezetője a 2017-es alkotmányellenes függetlenséget kikiáltó, majd Spanyolországból elmenekülő Carles Puigdemont volt – bejelentette, hogy nem hajlandó tovább együttműködni Pere Aragonés elnökkel.

A kormányválság szeptember végén csúcsosodott ki, amikor kiderült, hogy Aragonés háta mögött a koalíciós partner egy bizalmatlansági indítványhoz hasonló eljárás megszervezésébe kezdett.

Mivel erről Aragonést senki sem tájékoztatta, bizalomvesztés miatt menesztette elnökhelyettesét, a Junts színeiben politizáló Jordi Puignerót. Egy héttel később a párt egy belső szavazás keretében nem jelentős többséggel ugyan (55 százalék), de úgy döntött, megszakítja a partneri viszonyt a republikánusokkal, és távozik a katalán kormányból.

A nacionalista párt szerint az elnök nem tartja be a kormányalakításnál vállalt legfontosabb egyezségeket, melyek Katalónia függetlenedéséhez szükségesek.

Hosszú ideje sérelmezik például, hogy Aragonés lassan, békésen, diplomáciai úton igyekszik elérni Katalónia elszakadását Spanyolországtól. Tavaly például újra megnyitotta a Madrid és Barcelona közötti párbeszédet, és azóta is többször találkozott már Pedro Sánchez szocialista miniszterelnökkel. Ezzel a módszerrel egyébként lényegesen több eredményt ért már el elődeihez képest, hisz együttműködésének köszönhetően a 2017-ben bebörtönzött politikai foglyok kegyelmet kaptak, idén pedig

Sánchez jóváhagyásával kipucolhatták az oktatásból a spanyol nyelvet, és a katalánt vezethették be közvetítői nyelvként.

Aragonés elfogadta a Junts politikusainak távozását, majd úgy döntött, hogy nem ír ki újabb választásokat, hanem önállóan folytatja tovább Katalónia kormányzását. Kedd reggel hivatalba is léptek új tanácsnokai, akiket elsősorban a függetlenek közül választott ki, de maga mellé vette a katalán szocialisták egykori tanácsosát, egyben Girona volt polgármesterét, Quim Nadalt is, aki mostantól az egyetemekért és kutatásokért felelős minisztériumot vezeti majd. Emellett a Katalán Demokratikus Konvergencia és a baloldali En Comú Podem (Közösen képesek vagyunk) egykori tagjai közül is beemelt képviselőket a kormányba.

Aragonés a beiktatási ünnepségen mindössze annyit kért új kollégáitól, hogy „egész Katalóniáért” dolgozzanak és a többség akaratát tartsák szem előtt.

A Junts a történtek után a republikánus kormánnyal szemben álló erőkkel próbálja újraépíteni saját függetlenségi mozgalmát. Laura Borrás pártelnök közölte: az Aragonés-kormány elvesztette demokratikus legitimitását. Szerinte Aragonés már csak a szocialistákkal kötött egyezségeit kezeli prioritásként. A szakítással szerinte a Junts csak nyer, Aragonés pedig veszít. A párt főtitkára, Jordi Turull hozzáfűzte, hogy irányítani akarják a függetlenségi harcot, és bár terveik most nagyobb nehézségekbe ütköznek, végül saját eszközeikkel fogják elérni a katalán köztársaság megalakulását.

Borítókép: Pere Aragonés katalán elnök. (Fotó: AFP/Adria Puig)