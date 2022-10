Új lendület az európai jobboldalnak

A római konferencia az európai kontinens előtt álló kihívásokat, az európai identitást és a szabadságot helyezte a középpontba, az esemény házigazdája a Francesco Giubilei vezette Nazione Futura olasz agytröszt volt.

A rendezvényen beszédet mondott Orbán Balázs, Orbán Viktor kormányfő politikai igazgatója, amelyben többek közt a konferencia jelentőségét hangsúlyozta.

A globalizált, mediatizált világunkban nagyon könnyű irányt téveszteni, a római fórum azért volt hasznos, mert ezeket a sarokpontokat újra tudták rögzíteni, és azt tapasztalták, hogy a legfontosabb kérdésekben egyetértés van ez európai jobboldalon belül

− foglalta össze a hétvége tapasztalatait. Orbán Balázs lapunknak nyilatkozva elmondta, hogy az olasz−magyar államközi kapcsolatok, valamint a kulturális, gazdasági és infrastrukturális együttműködések hagyományosan jók, ezeket pedig még egyszerűbb magasabb szintre emelni, ha az országok vezetői egymáshoz közelálló pártcsaládokból érkeznek. Hozzáfűzte, hogy számos európai civilizációs sorskérdés van, amelyet a magyar és az új olasz kormány hasonlóan lát. Ilyen a nemzetállamok szerepe a jövő Európájában, az illegális bevándorlás elleni küzdelem, a tradicionális családok támogatása vagy a genderideológia elleni küzdelem. A miniszterelnök politikai igazgatója azt is kiemelte, hogy a magyarokhoz hasonlóan az olaszok is megszenvedik az elhibázott szankciós politika következményeit, és szankciós felárat fizetnek az infláción és az elszabaduló energiaárakon keresztül. Ezen a pontos is érdemes lehet közösen fellépni – hangsúlyozta Orbán Balázs.

Hidvéghi Balázs fideszes európai parlamenti képviselő lapunknak elmondta, úgy látják, hogy az Oroszországgal szembeni elhibázott szankciók bizonytalanságba, gazdasági bajba taszították hazánkat, ezért ideje lenne felülbírálni és megváltoztatni azokat.

Az Európai Unión belüli hatalmi átrendeződésekkel kapcsolatban a képviselő hangsúlyozta, az európai jobboldal megerősödését hozta az olasz jobboldal választási győzelem. − Összefogásra van szükség az országok megvédéséhez, valamint ahhoz, hogy az Európai Unió egy pozitív, a nemzeteket tiszteletben tartó demokratikusan működő szervezet legyen − fogalmazott, hozzátéve, hogy az olasz jobboldal győzelmével az egész európai jobboldali együttműködés új lendületet kap.

Végre megvalósítjuk a liberálisok rémálmát, a nemzeti erők nemzetközi összefogását

− nyilatkozta a konferencia helyszínén lapunknak Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója.

− A progresszív, neomarxista, globalista hullám és politikai erők olyan támadás alá vették az Isten, haza, család hármas egységét a nyugati civilizációban, hogy annak egységes válaszreakciót kell szülnie a jobboldal részéről. Ezért értékesek ezek a nemzetközi konferenciák − tette hozzá. A szervezet igazgatója elmondta, azért is frusztrált a nemzeti és nemzetközi baloldal, mert azt látják, hogy elkezdődött a jobboldali nemzetközi szerveződés, és ebben a magyar jobboldalnak jelentős szerepe van. Kiemelte, hogy az orosz agresszió szülte háborút a baloldal megpróbálja ürügyként felhasználni, hogy éket verjen a konzervatív erők közé, így a visegrádi együttműködés országai közé.

Az európai jobboldalnak azonban azokra kell figyelnie, amelyek összekötik őket, az Isten, haza, család értékekre, Európa zsidó−keresztény gyökereinek megóvására, a nemzeti identitás és szuverenitás kérdésére, valamint a gyermekek védelmére. Ezek olyan ügyek, melyek Rómától Budapestig, Varsótól Brazíliavárosig kapcsolják össze jobboldalt. A magyar példa ragadóssá kezd válni más európai államok számára is

– jelentette ki Szánthó.

Borítókép: Az európai konzervatív politikusok és értelmiségiek háromnapos konferenciája Rómában (Forrás: Facebook/Francesco Giubilei)