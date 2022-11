Hitelesek az orosz hadifoglyok kivégzését bemutató felvételek

A The New York Times amerikai napilap megerősítette azon felvételek hitelességét, amelyeken orosz katonákat végeznek ki az ukrán egységek, miután november közepén visszafoglalták a luhanszki régióban lévő Makijivka falut. A szóban forgó két videófelvétel múlt héten kezdett el keringeni az interneten. Az első felvételen az látszik, ahogy négy ukrán katona egy tanya udvarán fog el tíz, látszólag fegyvertelen oroszt, akik miután előlépnek rejtekhelyükről, arccal lefelé a földre fekszenek. Ezt követően egy tizenegyedik orosz is előlép a fészerből, aki azonban tüzet nyit az ukránokra.

Az, hogy ez után mi történt, nem derül ki az első videóból, azonban a következő felvételen −amelyet egy drón készített a levegőből − a tíz fegyvertelen orosz katona vérbe fagyva fekszik a földön, míg az ukránokra tüzet nyitó társuk tőlük valamivel távolabb hever holtan.

Úgy tűnik, legtöbbjüket agyonlőtték

− mutatott rá Rohini Haar, az Orvosok az Emberi Jogokért (PHR) nevű civil szervezet tanácsadója. Hozzátette, az orosz katonák megadhatták magukat, erre utal, hogy fegyvertelenek, valamint a tarkójuk mögé rakták kezüket, ez pedig azt jelenti, hogy innentől számítva kvázi hadifoglyokként kell tekinteni rájuk.

Egy olyan katona megölése vagy megsebesítése, akinek nincs fegyvere, feladta a védelmét és saját belátása szerint megadta magát, a nemzetközi fegyveres konfliktusok törvényeinek megsértése

− idézte Haar a Nemzetközi Büntetőbíróságot létrehozó római statútum ide vonatkozó cikkelyét.

A lap által megkérdezett másik szakértő szerint meg kell vizsgálni, hogy a pillanat hevében vagy bosszúból végeztek az orosz katonákkal, ezután lehet csak megmondani, hogy háborús bűncselekményről van-e szó vagy sem. Iva Vukusic, az ultrechti egyetem háborús bűncselekményekkel foglalkozó kutatója szerint az ukránokra tüzet nyitó orosz katona motivációja is vizsgálat tárgya kell legyen, ugyanis a színlelt megadás is háborús bűncselekménynek számít a genfi egyezmények alapján.

Természetesen az ukrán hatóságok meg fogják vizsgálni a videófelvételeket

− jelentette ki Olga Stefanisina ukrán miniszterelnök-helyettes.

– Moszkva maga fogja felkutatni az orosz hadifoglyokat meggyilkoló ukrán katonákat − reagált az incidensre Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn újságíróknak. A szóvivő hozzátette, hogy Moszkva nyitott a bűncselekmény nemzetközi kivizsgálására, ha bízni lehet annak eredményességében. Szavai szerint Oroszország mindent megtesz annak érdekében, hogy a nemzetközi mechanizmusok keretében ráirányítsa a figyelmet erre a bűncselekményre, és hogy törvényesen felelősségre vonják az elkövetőit − közölte az MTI.

Az ENSZ ukrajnai emberi jogi megfigyelő missziója, valamint az ENSZ emberi jogi hivatala is vizsgálatokat sürgetett az ügyben.

Borítókép: ukrán katonák tüzérségi csapást hajtanak végre Bahmut közelében (Fotó: AP)