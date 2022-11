Pánikhangulat, majd nyugalom – lengyel újságírók nyilatkoztak lapunknak

Marcin Zyla, a Tygodnik Powszechny katolikus hetilap újságírója:

Úgy látom, egyelőre nyugodtak a lengyelek. Őszintén szólva, talán még számítottak is arra, hogy előbb-utóbb bekövetkezik valami ilyesmi, tekintve, hogy Lengyelország bőkezűen támogatja Ukrajnát, s fegyverekkel látja el. A rakétacsapás helyszíne, Przewodów egy gyéren lakott település – nagyon szerencsétlenül jártak az ott élők, hogy éppen náluk csapódott be a rakéta. A sajtóbeszámolókkal ellentétben, amelyek hangnemüket tekintve elég pánikkeltőek voltak, a kormányzati tisztségviselők nyugalmat árasztva beszélnek, és kellő óvatossággal kezelik a helyzetet. A lengyel–ukrán határvidéket hónapok óta ellenőrzik a lengyel és amerikai titkosszolgálatok, ezért feltételezhetjük, hogy lengyel és amerikai részről is azonnal megindult a vizsgálat az incidenst követően. Érdekes lesz megtudni, hogy pontosan mit fognak megállapítani.

Mindenesetre ez az eset rávilágít arra, hogy Lengyelország és a NATO légvédelmi rendszerei nem biztos, hogy megfelelően működnek.

Piotr Jendroszczyk, a Rzeczpospolita napilap külpolitikai újságírója:

Tegnap este kisebb pánikhangulat uralkodott Lengyelországban, mert nagyon sokáig nem állt rendelkezésre elég információ a rakétacsapásra vonatkozóan, és érthető módon a kormányzati tájékoztatót is a bizonytalanság jellemezte. Ma reggelre már sokkal nyugodtabb a helyzet, tisztábban látunk, megtudhattuk, hogy minden bizonnyal eltévedt ukrán rakéta csapódott be Lengyelország területére. Egy nagyon kis lengyel faluról van szó, amely hét kilométerre található az ukrán határtól.

Borzasztó belegondolni, hogy a becsapódás helyszínétől mindössze háromszáz méterre van a helyi iskola. A rakéta szerencsére már azután csapódott be, hogy a gyerekek hazamentek.

Bár Varsó elismerte, hogy nem orosz rakétáról van szó, hangsúlyozták, hogy mindez az orosz agresszió következménye. A sajtónak nyilatkozó egykori lengyel tábornokok azonban azt hangoztatják, hogy a mostani eset incidens, nem agresszió, és szükség van a védelmi képességek megerősítésére.

Borítókép: A helyszín közelében lévő ellenőrző ponton rendőrök Przewodówban 2022. november 16-án, miután az előző nap rakéta robbant fel a kelet-lengyelországi falu egyik gabonasilójában, és két embert megölt. (Fotó: MTI/EPA/PAP/Wojtek Jargilo)