Rengeteg erőszakos támadás érte az életvédőket az abortuszpártiak részéről

A Bűnmegelőzési Kutatóközpont (CPRC) nem rég közzétett jelentése 135 támadást azonosított az életpárti személyek és szervezetek ellen, míg mindössze hat példát sorolt fel az abortuszpárti személyek és szervezetek elleni erőszakra. A kutatás megállapította, hogy

május 2-a óta az életpárti csoportok és aktivisták 22-szer több erőszakos cselekménynek voltak kitéve, mint abortuszpárti társaik.

Az abortusz kérdése azután lett éles közéleti viták tárgya, hogy az amerikai legfelsőbb bíróság a Dobbs kontra Jackson Women’s Health Organization ügyben hatályon kívül helyezte az abortuszt országszerte legalizáló Roe kontra Wade döntést májusban.

A bíróság döntése és az ezt felhozó per ítélete szerint az amerikai alkotmány nem tartja alapvető jognak az abortuszt. A döntés visszaadta az államoknak az abortuszra vonatkozó törvények meghozatalának hatáskörét is, aminek következtében több államban is szigorítottak a terhességmegszakítás szabályain.

A jelentés a május 2. és szeptember 24. között történt összes erőszakos incidenst vizsgálja.

A lista sok átfedést tartalmaz a The Christian Post által összeállított három különálló listával, amelyek az egyházak és az életpárti terhességi központok elleni támadásokról szólnak, hívja fel rá a figyelmet a hírportál. Kiemelik ezek a támadások az abortuszpárti graffitikkel való megrongálástól kezdve a sokkal nagyobb károkat okozó robbantásokig terjedtek.

A CPRC listáján szerepel, hogy egy idős életvédő aktivistát szeptember 20-án meglőttek Michiganben, vagy hogy egy tizenéves életvédő aktivistát Kansasben támadtak meg július végén. De a lista emlékeztet a Brett Kavanaugh legfelsőbb bírósági bíró elleni júniusi merényletkísérletre is, vagy életvédő diákaktivisták megtámadására egy abortuszpárti gyűlésen Indianában.