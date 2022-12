Komolyan veszik a belga hatóságok a korrupciós botrányt

Egy belga bíróság megváltoztatta azt a döntést, amely lehetővé tette volna, hogy Niccolò Figà-Talamancát, a brüsszeli korrupciós botrány egyik fő gyanúsítottját, a jogállamisági kérdésekkel foglalkozó No Peace Without Justice nevű civil szervezet igazgatóját elektronikus megfigyelőberendezéssel szabadlábra helyezzék – Figà-Talamanca így továbbra is őrizetben marad a tárgyalásig. A szövetségi ügyészség még kedden közölte, hogy megnyerte azt a fellebezést, amely a Figà-Talamanca felügyelettel történő szabadon bocsátásáról szóló december 14-i határozatot támadta meg. Sem az ügyészség, sem Figà-Talamanca ügyvédei nem válaszoltak a brüsszeli Politico megkeresésére azzal kapcsolatban, hogy a hatóságok vajon miért utasították el a gyanúsított szabadlábra helyezését.

Figà-Talamanca egyike annak a négy személynek, akiket Brüsszelben december elején letartóztattak abban az egész Európai Uniót megrázó botrányban, amely szerint Katar és Marokkó éveken át befolyást vásárolt az Európai Parlamentben. A letartóztatottak között van még Eva Kaili görög szocialista politikus, aki a botrány kirobbanásáig az Európai Parlament alelnöki posztját töltötte be, élettársa, Francesco Giorgi, az Európai Szocialista Párt asszisztense és Pier-Antonio Panzeri korábbi szocialista európai parlamenti képviselő, aki jelenleg a Fight Impunity nevű civil szervezet elnöke.

Niccolò Figà-Talamanca szabadlábra helyezési kérelmének elutasítása egyébként jól jelzi, mennyire komolyan veszik az ügyet az illetékes belga hatóságok: múlt csütörtökön egy belga bíróság elutasította Eva Kaili szabadlábra helyezési kérelmét is, és egy hónappal meghosszabbította fogva tartását.

Kaili úgy döntött, nem fellebbez a döntés ellen – a karácsonyt a hareni börtönben töltötte.

A folyamatban lévő vizsgálat másik gyanúsítottja, Pier Antonio Panzeri kedden szintén megjelent a vádlottak padján, de az ő ügyében tartott újabb tárgyalást január 17-re halasztották.

Közben Vincent Van Quickenborne belga igazságügyi miniszter a Politicónak arról beszélt, hogy a nyomozás során a sajtóba kiszivárgó információk „veszélyesek” az igazságszolgáltatás biztosítására. A politikus – aki egyébként bűnszervezetek és drogbandák fenyegetése miatt kénytelen volt a karácsonyt egy menedékházban tölteni – úgy fogalmazott: „nem a sajtó dolga, hogy előre elítéljen embereket”. Az ügy háttere, hogy a gyanúsítottak ügyvédei folyamatosan támadják a belga hatóságokat bizonyos „kulcsfontosságú dokumentumok médiának való kiszivárogtatása miatt”. A belga nyomozók számára ráadásul nagy problémát jelent, hogy a védelem ezeket a kiszivárogtatásokat felhasználhatja arra, hogy eljárási lyukakat üssön az ügyön, és azzal érveljen, hogy sérült a szakmai titoktartáshoz való jog és a lezárt dokumentumokhoz való hozzáférés joga.

Borítókép: Niccolò Figà-Talamanca, a brüsszeli korrupciós botrány egyik fő gyanúsítottja, a jogállamisági kérdésekkel foglalkozó No Peace Without Justice nevű civil szervezet igazgatója (Forrás: Gloria Imbrogno/LiveMedia/NurPhoto via Getty Images)