Lapozó: Tizenhárom fokos bölcsődében dideregnek a párizsi gyerekek

No-go zóna lett Victor Hugo szülővárosának legnépesebb kerülete

A Franciaország keleti részén fekvő nagyváros, Besançon polgármestere e-mailben arra utasította a városi rendőrséget, hogy a hatóság haladéktalanul fejezze be a járőrözést és az intézkedést a városnak abban a kerületében, amelyet már életveszélyes módon uralnak a kábítószeres bandák. Az önkormányzat felügyelete alá tartozó városi rendőrség tagjai ugyanis nem hordanak fegyvert, ellentétben a francia belügyminisztérium alá tartozó nemzeti rendőrség és csendőrség egyenruhásaival. A fegyvertelenül intézkedő városi rendőrök élete ezért könnyen veszélybe kerülhet, ha védtelenül találják szemben magukat a bűnözőknek azzal a maroknyi csoportjával, amely már hónapok óta rettegésben tartja a legnépesebb városnegyed, Planoise húszezer lakosát. December 16-án és 17-én például két 15 éves fiút lőttek le robogóval száguldozó fegyveresek, az egyik fiatal a helyszínen belehalt a sérüléseibe. A kerületben uralkodó állapotok miatt a lakosok egy része maga is egyetért a fegyvertelen városi rendőrök visszahívásával. Mások azonban úgy érzik, hogy a városi rendőrség feladta a misszióját azzal, hogy a jelenlétét beszüntette az életveszélyessé vált körzetben.

Forrás: L’este Républicain 1, L’este Républicain 2

A spanyol kormány feláldozná az üzemanyagbónuszt az élelmiszerárak befagyasztásáért

A kabinet tervei szerint a benzinre és a gázolajra idén tavasszal bevezetett literenkénti 20 centes kedvezményt eltörlik és inkább az élelmiszerek árát korlátoznák, hogy hatékonyabban segítsék a családokat. Az üzemanyagokra vonatkozó támogatást jövőre várhatóan csak a fuvarozók, a gazdálkodók, az állattenyésztők és a halászok kaphatják meg visszatérítési igénylés benyújtása után. A kormány szerint a bónusz eltörlése segítséget jelenthet az élelmiszerárak szabályozásában és ezzel valóban azokat támogathatják majd, akik rászorulnak. A szocialisták koalíciós partnere, az Unidas Podemos egyik képviselője, Ione Belarra szombaton azt mondta: különböző válságellenes intézkedésekről is tárgyalnak, amelynek része lesz egy körülbelül 300 eurós csekk is, amit legkevesebb nyolcmillió család vehet majd igénybe és használhat fel a bevásárlókosár költségeinek enyhítésére.

Forrás: Antenna 3

Tizenhárom fokos bölcsődében dideregnek a párizsi gyerekek

A párizsi régió egyik bölcsődéjének a dolgozója arról számolt be a francia hírtelevízió, a BFM TV újságírójának, hogy az intézményben már gyakran az utcai ruháikba felöltöztetve teszik le a bölcsődés gyerekeket aludni, olyan hideg van az épületben. A két-három éves kicsiket több réteg takaróba is bebugyolálják, hogy ne fázzanak. A gondozónő elmondta, hogy a bölcsődeként és óvodaként is szolgáló épületben a téli hideg beállta óta reggelente 11 és 13 Celsius-fokos hőmérséklet várja őket, azonban estére is legfeljebb 15-16 fokra melegednek fel a belső terek. Van olyan gyerek, aki egész testében remegve vacog a hidegtől vagy jéghideg a keze. Ébredés után pedig néhányan mindig inkább a matracon maradnak a takarók alatt, mások egy kupacban, egymást melegítve gyűlnek össze egy sarokban. „Akárhogy is próbálunk segíteni a helyzeten, plusz pulóverekkel vagy takarókkal, az a problémát nem oldja meg. Ez a korosztály még nem tudja világosan kifejezni, hogy fázik, ezért nagyon kell figyelnünk a fizikai jelekre” – foglalta össze a decemberi állapotokat a párizsi bölcsőde dolgozója. Az életbe léptetett energiatakarékossági intézkedések miatt egyre több franciaországi oktatási intézmény kerül a helyi sajtó érdeklődésének a középpontjába. Az épületek rossz hőszigetelését, az elavult fűtési rendszereket, az energiapazarló, nehezen kifűthető épületek problémáját idén már nem lehet a folyamatos túlfűtéssel áthidalni. A francia gyerek és diákok minden korosztályát a tanulást is ellehetetlenítő körülmények várják számos iskolában. A francia hírtelevízió több ilyen helyszínt is bemutat, például Párizs egyik északi elővárosának, Villeneuve-la-Garenne gimnáziumának a tanulói egész nap kabátjukban ülnek a tantermekben, ahol az elmúlt napokban már csak 14,8 Celsius-fokot mértek napközben, annak ellenére, hogy a francia kormány által megszabott norma a 19 Celsius-fok lenne. A probléma országos szintű: hasonló képsorok láttak napvilágot Aulnay-sous-Bois településének egyik gimnáziumából, a délkelet-franciaországi Alès-ben és a svájci határ mellett lévő Ain megye egyik iskolájában hasonló állapotokról számoltak be.

Forrás: BFM TV

Svédországnak akár 25 kis teljesítményű atomerőműre is szüksége lehet 2050-ig

A skandináv ország várhatóan megduplázza villamosenergia-felhasználását 2050-ig. A jobboldali kormányzat októberi hivatalba lépése óta többször beszélt új atomerőművek létesítéséről, illetve egyes leállított atomreaktorok újraindításáról. Az állami tulajdonú energiacég, a Vattenfall korábban kijelentette, hogy komolyan vizsgálják a moduláris atomreaktorok (SMR) építésének lehetőségét. A kis atomerőművek teljesítménye negyede, ötöde a hagyományos erőművekének. Svédország jelenleg is a határán van a villamosenergia-termelés kapacitásának, a jelenleg még működő hat atomreaktor üzemideje pedig 2045-ig lejár. Az SMR-reaktorok jövőbeni telepítéséről és használatáról a WSP tanácsadó cég készített tanulmányt. A jelentés két forgatókönyvet vázol fel. Az első szerint Svédország kivár és 2050-re maximum öt-hat kis atomreaktor készül, amelyeknek az áramellátás szempontjából marginális jelentősége lesz. A másik, radikálisabb forgatókönyv szerint az első új reaktorok a 2030-as évek elejére el is készülnek el, 2050-re pedig akár 25 is lesz. A 25 SMR körülbelül 40 TWh villamos energiát biztosítana 2050-ben, ami jelentős részét adná az előzetesen prognosztizált 150 TWh villamosenergia-igénynek. (Összehasonlításként: Magyarország villamosenergia-felhasználása 2019-ben 45,4 TWh volt.) A terv megvalósításához olyan jogszabályok megalkotására is szükség lenne, amelyek lehetőve tennék egy-egy nagyobb cég vagy önkormányzat számára saját SMR-reaktor építését.

Forrás: SVT

Az USA a teljes lakosságának túladagolására elég illegális fentanilt foglalt le az idén

Az Egyesült Államok kábítószer-ellenes ügynöksége (DEA) kedden bejelentette, hogy az amerikai hatóságok 2022-ben olyan hatalmas mennyiségű illegális fentanilt foglaltak le az ország területén, amely elegendő lenne a teljes amerikai lakosság halálos túladagolására. A fentanil egy mesterséges, erősen addiktív opioid fájdalomcsillapító, amit súlyos fájdalmak enyhítésére használnak az orvosok. Mivel ötvenszer erősebb a heroinnál, ezért elenyésző a különbség a fogyasztói és a halálos dózis között. Már két milligramm fentanil – azaz egy ceruza hegyén lévő apró kupac – is potenciálisan gyilkos adagnak felel meg. A rekord mennyiségű fogás 50,6 millió darab hamisított – alapvetően csak orvosi vényre kiadható – gyógyszert, valamint 4,5 tonna fentanilport tartalmazott. Ez a mennyiség pedig 379 millió halálos adag kábítószernek felel meg a 332 millió lakosú országban. Az ügynökség közleménye szerint a fentanil – amely egy évtizeddel ezelőtt a túladagolásos haláleseteknek még csak töredékét okozta –, mára a leghalálosabb kábítószerré vált az országban. A fentanil a fő oka az USA-ban 2021 júliusa és 2022 júniusa között regisztrált 107 ezer halálos túladagolásnak is. A problémát tetézi, hogy az anyag olcsó, könnyen előállítható, és már ki is szorította a heroint az illegális kábítószerpiacról. Az Egyesült Államokba a mexikói drogkartelektől érkezik az anyag, amelyet Kínából származó összetevőkből állítanak elő. Az illegális fentanil egy része hamisított vényköteles gyógyszerekbe építve – például a népszerű Xanaxnak álcázva – érkezik meg az országba. A DEA által bevizsgált, fentanilt tartalmazó hamisított gyógyszerek hatvan százaléka életveszélyes mennyiséget tartalmazott.

Forrás: BFM TV

Kijev orosz propaganda terjesztésével vádolja az Oroszországból kitiltott dán újságírót

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) visszavonta a dán közmédia (DR) tudósítójának akkreditációját, az újságíró a továbbiakban nem tudósíthat Ukrajna területéről. Az SZBU azzal vádolja az újságírót, hogy orosz propagandatevékenységet fejtett ki. A kijevi központú nemzetbiztonsági szolgálat szerint Matilde Kimer 2015-ben közzétett egy bejegyzést a Krím félszigettel kapcsolatban a közösségi médiában, illetve 2014 és 2017 között túl sokat járt Donyeckben, amit oroszbarát lázadók tartottak ellenőrzésük alatt. Kimer tagadja, hogy bármilyen ukrán törvényt megsértett volna, és szerinte a hivatal érvelése nem állja meg a helyét. Az újságíró arról is beszámolt, hogy olyan ajánlatot is kapott, amely szerint ha Ukrajna-barát riportokat készít a hatóságok videóanyagának felhasználásával, visszakaphatja az engedélyt. Lars Løkke Rasmussen dán külügyminiszter közölte: érdeklődéssel követte eddig Matilde Kimer tudósításait, akinek szerinte szakmai feddhetetlenségét eddig sosem kérdőjelezték meg. Az ügy pikantériája, hogy a riportert idén augusztusban Oroszországból is kitiltották tíz évre. A tudósítónak a moszkvai repülőtéren nyújtottak át egy dokumentumot az orosz hatóságok, amely alapján megtagadták az országba történő beléptetését, biztonsági és honvédelmi okokból.

Forrás: Sveriges Radio, TV2

Nem aratott tetszést, hogy a spanyol szocialisták enyhítették a sikkasztás büntetési tételét

A spanyol parlament pénteken szavazta meg a büntető törvénykönyv reformintézkedéseit, melynek része a lázadás bűntettének eltörlése és a sikkasztásért kiszabható büntetés mértékének csökkentése. A DYM közvélemény-kutató cég felmérése szerint a spanyolok több mint fele úgy gondolja, hogy a döntés a politikusok javát szolgálja és gyengíti a jogállamiságot. A megkérdezett állampolgárok 66 százaléka szerint a reform egyrészt a kormány „ajándéka” a katalán nacionalistáknak, cserébe azért, hogy segítettek nekik a jövő évi költségvetés parlamenti megszavazásában. A sikkasztásra és a lázadásra vonatkozó enyhítések sem győzték meg a spanyol közvéleményt, minden második ember úgy gondolja, hogy a két reformnak egy célja van: az elítélt politikusok kedvezményben részesítése vagy büntetésük enyhítése. Ötből majdnem három spanyol pedig úgy gondolja, hogy a pénteken megszavazott reform gyengíti a jogállamiságot. A válaszadók mindössze 36 százaléka látja úgy, hogy a sikkasztás módosításának fő célja az, hogy arányosabb és megfelelőbb büntetéseket állapítsanak meg a jövőben.

Forrás: 20 Minutos

Tengeri mentés során született meg egy kisbaba Lampedusa közelében

Az olasz parti őrség hajójában a tengeri mentés során született meg egy elefántcsontparti bevándorló gyermeke. A nagy izgalom következtében a szülés folyamata felgyorsult és Lampedusa közelében, még a partra érés előtt világra jött a baba. A szülés levezetésében a hajó legénysége segédkezett, majd a partraszállást követően az újszülöttet és az anyát helikopterrel szállították Agrigento egyik kórházába. Az akkor még várandós nő 43 fő társaságában vágott neki a tengeri útnak egy gumicsónakon.

Forrás: La Stampa

Összefogás az ukrán nép megsegítésére

Ferenc pápa alamizsnása, Konrad Krajewski bíboros vitte Ukrajnába a karácsonyi adományokból összegyűjtött szállítmányt. 111 ezer euró értékű felajánlás gyűlt össze a háború sújtotta népesség megsegítésére létrejött Eppela platformon. A pápai alamizsnás a szentatya küldöttjeként érkezett a háború sújtotta térségbe. Áramtermelőket, valamint meleg ruhaneműt vitt a kemény téli hideg könnyebb elviselésére. Krajevski bíboros látogatása egyben Ferenc pápa közelségének és együttérző imáinak jele is, hiszen a katolikus egyházfő a konfliktus kirobbanása óta szívén viselete az ukrán nép szenvedését. Bergoglio a napokban adakozásra hívta fel a világegyház híveinek figyelmét. Arra kérte a jószándékú embereket, hogy karácsony ünnepén az egyszerűséget válasszák és a drága ajándékok helyett inkább a bajba került ukránokat segítsék adományaikkal. Gondoljunk a szenvedőkre és éhezőkre – mondta a pápa –, akik fagyoskodnak, akik a hideg miatt vagy az orvosok és ápolók hiányában életüket veszítik Ukrajnában.

Forrás: Vaticannews