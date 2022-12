Nagy-Britannia visszaküldené hazájukba az albánokat

A „kis Londonnak” is nevezett Has város polgármestere az AFP hírügynökségnek arról beszélt, az ottani albán lakosok nyolcvan százaléka amiatt tud megélni, hogy rokonaik Nagy-Britanniában keresik a kenyerüket szorgalmas és becsületes munkával. A városban is mély tisztelet övezi a briteket, Has jelenlegi tervei között szerepel az is, hogy szobrot állítsanak a néhai II. Erzsébet királynőről. A polgármesterből így nagy csalódást és felháborodást váltott ki az a javaslat, miszerint London megállítaná az albánok bevándorlását.