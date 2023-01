Berlin bejelentette: Németország tankokat küld Ukrajnának

Berlin 14 darab − egy század − Leopard 2 A6 típusú harckocsit fog szállítani Ukrajnának a német hadsereg saját állományából − jelentette be közleményében a német kormány szerdán. A végső cél, hogy más országokkal együttműködve összesen két zászlóaljat (egy zászlóalj három harckocsizó századból áll, tehát 84 darabot) küldjenek a háború sújtotta országba − áll a tájékoztatásban.

Ez a döntés követi jól ismert álláspontunkat, miszerint legjobb tudásunk szerint támogatjuk Ukrajnát. Nemzetközi partnereinkkel összehangoltan járunk el

− emeli ki a német kormány.

Olaf Scholz német kancellár döntését több hónapon át tartó nyomásgyakorlás előzte meg, leginkább a balti államok, valamint Lengyelország részéről.

Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő például vasárnap azt nyilatkozta, Németország beleesett a saját csapdájába, évek óta folytatja az Oroszországhoz való közeledés politikáját.

Morawiecki azt is egyértelművé tette, hogy ha Berlin nem hagyja jóvá a Leopard harckocsik átadását Ukrajnának, akkor Lengyelország egy szűkebb, Németország nélküli koalícióban is támogatná korszerű fegyverekkel az Oroszország által megtámadott országot.

Erre most már nem lesz szükség, hiszen a döntés egyben azt is jelenti, hogy Berlin engedélyezi más országok számára a harckocsik Kijevnek történő szállítását is.

– Az ilyen szállítások nem sok jót ígérnek, minden bizonnyal nyomot hagynak majd a német–orosz kapcsolatok jövőjén – idézte korábban az MTI Dimitrij Peszkov orosz elnöki szóvivőt, akit − akkor még feltételes módban − a német Leopard tankok Ukrajnának történő átadásáról kérdeztek.

Minden szem Washingtonon

Korábban Scholz úgy fogalmazott, akkor megy bele egy ilyen üzletbe, ha az Egyesült Államok is küld harckocsikat, mégpedig M1 Abrams típusú tankokat Ukrajnába. A Biden-adminisztráció sajtóértesülések szerint hamarosan be is jelentheti erre irányuló döntését. A híradások legalább harminc vagy annál több harckocsiról számoltak be, a Fehér Ház azonban eddig még nem erősítette meg az értesüléseket.

Borítókép: Leopard 2 A6 típusú harckocsik (Fotó: Getty Images/Michael Gottschalk)