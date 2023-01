Formálódik a szövetség Giorgia Meloni és Manfred Weber között

Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel, a jobbközép Hajrá, Olaszország! nevű pártot vezető Silvio Berlusconival és Antonio Tajani olasz külügyminiszterrel is találkozott csütörtökön Manfred Weber Rómában. Az Európai Néppárt (EPP) elnöke és frakcióvezetője XVI. Benedek nyugalmazott pápa temetésének apropóján utazott az olasz fővárosba, a jobbközép európai pártcsalád első emberének azonban több nyomós oka is volt, hogy asztalhoz üljön Melonival, aki – a néppárttól jobbra álló – Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) nevű európai parlamenti (EP-) képviselőcsoport elnöke is egyben. A Meloni által vezetett Olasz Testvérek (FdI) egyik EP-képviselője az Adnkronos olasz ügynökségnek adott interjúban a találkozót azzal magyarázta:

Meloni és Weber – készülvén a jövőre esedékes európai parlamenti választásokra – egy az EPP és az ECR közötti esetleges szövetség lehetőségeinek feltárásáról egyeztetett Rómában, célul kitűzve azt, hogy a konzervatív-jobboldali erők háttérbe szorítsák a szocialistákat a strasbourgi székhelyű testületben.

A brüsszeli Politico által is idézett Nicola Procaccini elmondta azt is: a konzervatívok és az EPP közötti párbeszéd nemcsak folytatódik, hanem erősödik is annak köszönhetően, hogy a két politikai erő egyre nagyobb támogatást élvez saját országaiban. Procaccini úgy fogalmazott: „a 2024-es választás lesz az utolsó esély, hogy felálljon egy Európai Parlament, amely olyan ösvényre tereli az uniót, amelyben mindig is reménykedtünk: egy olyan európai modell jöjjön létre, amely nem megalázza a nemzeteket, hanem figyelembe veszi azokat”. Meloni hivatala egyébként szintén megerősítette, hogy Weberrel a 2024-es EP-választás részleteit vitatták meg.

A Europe Elects szerint egyébként a decemberi közvélemény-kutatások továbbra is azt mutatják, hogy a néppárti Ursula von der Leyen európai bizottsági elnökké választása mögött álló három EP-képviselőcsoport, az EPP, a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége (S&D) és liberális Renew Europe 2019-ben kötött informális koalíciója a testület 705 helyéből most is magának tudhat 402-t, ami elegendő az abszolút többséghez. A parlament legerősebb frakciójának számító jobbközép néppárt számára azonban a tavaly december elején kirobbant, az EP egyik szocialista alelnökét, Eva Kailit is magával rántó korrupciós botrány után kérdésessé válhat az S&D-képviselőcsoporttal való együttműködés. A leginkább az EP szocialista frakciójára árnyékot vető botrány ráadásul az Euractiv brüsszeli hírportál szerint Meloni számára is kedvező helyzetet teremtett:

az olasz miniszterelnök célja ugyanis, hogy felszámolja végre a néppárt és a szocialisták közötti szövetséget.

Kevesebb mint két hónapon belül egyébként ez már a második alkalom, hogy Meloni és Weber egymással egyeztetett; legutóbb tavaly november 11-én találkoztak Rómában.

A konzervatív és a jobbközép frakció közötti „ismerkedés” tehát nem most kezdődött: egy éve például közösen érték el, hogy a néppárti Roberta Metsola legyen az Európai Parlament elnöke, Weber ráadásul – a szocialisták és a liberálisok éles kritikái ellenére – személyesen is kampányolt tavaly az olasz parlamenti választások előtt a Meloni vezette jobboldal mellett.

A két európai parlamenti képviselőcsoport közeledésének azonban továbbra is van egy akadálya, mégpedig Lengyelország, ahol idén ősszel parlamenti választásokat tartanak. A voksolás tétje ugyanis, hogy az ECR frakciójában helyet foglaló, Jaroslaw Kaczynski vezette kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) vagy a néppárthoz tartozó Donald Tusk-féle Polgári Platform (PO) kerül-e hatalomra Varsóban.

A lengyel választásokig tehát aligha várható nagy összeborulás az EPP és az ECR között, utána azonban megnyílik a lehetőség az Európai Parlament jobboldali erőinek összefogása felé.

Borítókép: Giorgia Meloni és Manfred Weber Rómában találkoztak (Forrás: Az olasz kormány hivatalos honlapja)