Hullanak a fejek az ukrán vezetésben, Zelenszkij tekintélye a tét

„Természetesen a figyelem középpontjában a háború, a védelem és a külpolitika kérdései állnak. De ez nem jelenti azt, hogy nem látom és nem hallom, hogy miről beszélnek az országban. […] Ez a hét az ezekkel kapcsolatos döntésekkel fog telni” – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azzal kapcsolatban, hogy a napokban elindult egy lemondási és leváltási hullám az ukrán vezetésben.

A Telex összeszedte a változásokat, amelyek a megyei katonai adminisztrációt, a kormányzókat és az ügyészséget is érintik: a korrupciós vádak között szerepel hirtelen felépült nagy villa, drága autók, saját érdekeltségű cégeknek adott állami megbízások, a hadsereg számára emelt áron beszerzett élelmiszerek is. Az érintettek szerint a vádak alaptalanok, azonban a vizsgálatok még tartanak. Lapértesülések szerint további változások is várhatók a hadsereg korrupciógyanús ügyeinek tisztázása miatt, hiszen Ukrajnának alapvető szüksége és érdeke a nyugati katonai segítség.

A posztjáról már távozott az elnöki hivatal helyettes vezetője, négy miniszterhelyettes, köztük a védelmi miniszter egyik helyettese, az állami adminisztráció négy megyei vezetője, egy megye katonai adminisztrációjának vezetője és a legfőbb ügyész helyettese. Más vezetője lesz továbbá Kijev megye állami adminisztrációjának is.

Az államfő hivatalának helyettes vezetője, Olekszij Kuleba Kirilo Timosenko lemondása miatt távozik – közölték. Timosenko, aki Zelenszkij 2019-es választási kampányában is szerepet vállalt, saját felmentését kérvényezte, miután egy idő óta már egyre több kifogás merült fel vele szemben. A Telex információi szerint a most leváltottak közül többeket épp Timosenkóval való szoros kapcsolatuk miatt bocsáthattak el.

Luxus a háború közepén

Timosenkónak eddig magyarázkodnia kellett egy segélycsomagban érkezett Chevrolet Tahoe terepjáró miatt, amelyet saját célra használt, és egy százezer dolláros Porsche használatáért is elővették. Téma volt még 1200 négyzetméteres exkluzív villája is, amelyről azt állította, hogy csupán bérlője, ám a közpénzből fenntartott otthona érthető okokból sokaknak nem tetszett a háború sújtotta országban – idézte fel a lap.

Valószínűleg felelnie kell majd Timosenkónak a „Nagy Építkezés” néven futó állami programért is, amelyen keresztül egy 325 négyzetméteres házat vásárolt.

Dnyipropetrovszk megye kormányzóját is elővették: Valentin Reznyicsenko a gyanú szerint a saját érdekeltségében lévő céghez irányította azoknak a költségvetési források javát, amelyekből 2,3 milliárd hrivnya értékben, tehát nagyjából 23 milliárd forintért építettek utakat a megyében az orosz katonai invázió óta eltelt 11 hónap alatt.

Az ukrán korrupcióellenes hatóság (NABU) házkutatást tartott Reznyicsenkónál és az elnöki hivatal egyik emberénél is.

A legfőbb ügyészt pedig azért bocsátották el, mert Spanyolországba ment kikapcsolódni, miközben a mozgósítás miatt a férfiak csak külön engedéllyel hagyhatják el az országot.

Bár Ukrajna elérte, hogy Berlin engedélyezze a Leopard 2 típusú tankok átadását, ha Zelenszkij fejére nőnek az emberei, az könnyen kikezdheti a tekintélyét.