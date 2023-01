Kikelt a genderpropaganda ellen a volt szlovák kormányfő

A korábbi szlovák miniszterelnök facebookos posztsorozatban intézett hosszas kirohanást transzügyekben – hívta fel a figyelmet a Mandiner.

„Egyes emberek a saját céljaik érdekében inkább becsukják a szemüket és nem akarják meglátni a gonoszt. Nem azért, mert nem képesek meglátni, látják ők jól, de ha úgy tesznek, hogy nem látják, abból előnyük származik. Sajnos. A politikában az ilyen viselkedés még veszélyesebb.

Az emberek azért választanak meg minket, hogy az igazságot őrizzük, és nem azért, hogy azt lecseréljük személyes előnyökért. Sajnos mégis sok ilyen embert látok a politikában. Van, aki inkább úgy tesz, hogy nem látja a gonoszt, annak érdekében, hogy felkerüljön a választási listára.

(…) Ez a helyzet az LGBTIXYZ+ agresszív propagandájával is. Akiktől bátorságot várnál és azt, hogy felborogassák az asztalokat a templomban, gyáván hallgatnak, mert félnek. Hallgatnak, mert egy dicséret a Denník N-től (liberális szlovák lap – a szerk.) értékesebb, mint gyermekek ezreinek tönkretett élete. A lelkiismeret és az igazságért való harc elcserélése a médiamanipulátorok kívánságainak teljesítésére, nos az a pokolba vezető út” – fogalmazott.

A Mandiner arra is felhívta a figyelmet: A vele vitába szállók miatt aztán hamarosan újabb posztot is írt Matovic.

Matús Kostolny Denník N-főszerkesztőnek üzenve azt írta:

nem mer a tükörbe nézni és beismerni, hogy mennyi gonoszságot terjeszt az igazság eltorzításával, különösen, amikor azt írják a lapjában, hogy a gyerekek nemváltása boldogsághoz vezet.

Matovic úgy fogalmazott: ő nem a magukat transzgendernek vallókat támadta, hanem a szlovák főszerkesztőt, aki szerinte a következményekre nem gondolva hülyeségekkel tömi a gyerekek fejét.