Lapozó: Zuhanórepülésben a svéd ingatlanpiac

Orosz származása miatt utasítanak ki egy ukrán állampolgárt Stockholmból

Egy 87 éves ukrán állampolgárt utasít ki Stockholm, csak mert orosz származású. Az idős hölgy még 2022 márciusában menekült el a bombázott Kijevből, ahol 15 éve élt ukrán állampolgárként. Lidia Prokhrenko lánya már régebb óta Svédországban élt, így hozzá és svéd férjéhez költözött. Idén nyáron a Svéd Migrációs Ügynökség (Migrationsverket) úgy döntött, hogy a nőt kiutasítja Oroszországba, mivel Lidia Prokhrenkóról azt vélelmezik, hogy erős kapcsolatban áll hazájával, Oroszországgal. Lidia fellebbezést nyújtott be a bevándorlási bíróságnak a határozat ellen, de a hatóság elutasította a felülvizsgálatot.

Az ítélet szerint Prokhrenkónak legkésőbb négy héten belül el kell hagynia az országot. Ugyanakkor az idős hölgynek nincsen Oroszországban lakása, sőt a család szerint veszélybe kerülne, mint ukrán állampolgár, jobb esetben elmegyógyintézet, rosszabb esetben börtön várna rá.

Az asszony ügyvédje a svéd köztévének elmondta, ügyfele közvetlen életveszélyben lenne Oroszországban, mivel ügyével kapcsolatban több cikk is megjelent, ahol nyíltan beszélt az orosz agresszióról, valamint orvosi igazolások állnak rendelkezésére – melyeket a migrációs hivatal is ismer –, hogy a több betegségben szenvedő ügyfele egészségügyi ellátásának megszakadása is végzetes lehet. A migrációs hivatal nem nyilatkozik egyedi esetekről, de a hatóság sajtóreferense elmondta, hogy általában az adott illető Svédországhoz és családjához fűződő kapcsolatát vizsgálják, amikor a kitoloncolásról döntenek. A sajtóreferens hangsúlyozta: a vonatkozó szabályokat nem a svéd migrációs hivatal, hanem a kormány alkotja meg.

Forrás: SVT

A szentek sorában szeretnék látni Ratzinger pápát a hívek

Vasárnaptól látogatható XVI. Benedek emeritus pápa sírja a vatikáni Szent Péter-bazilika kriptájában, jelentette be az újságíróknak Matteo Bruni, a szentszéki sajtóterem igazgatója. A temetési szentmisét követően zárt szertartás során helyezték végső nyugalomra Joseph Ratzingert.

A nyugalmazott pápa személyesen, 2020-ban rendelkezett úgy, hogy ne szülőföldjén, hanem a pápák temetkezési grottájában helyezzék el földi maradványait.

Egészen pontosan Szent II. János Pál pápa sírhelyén, hiszen miután a lengyel pápát szentté avatták, földi maradványait a Szent Péter-bazilikában, a Michelangelo Pietája melletti mellékoltár alatt helyezték el. A temetést Giovanni Battista bíboros, a bíborosi testület dékánja vezette. A zártkörű szertartáson jelen voltak még a pápa legközelebbi munkatársai és rokonai, illetve Georg Ganswein érsek, Ratzinger személyi titkára is. A ciprusfából készült koporsót vörös szalaggal kötötték át, majd ezt három viaszpecséttel rögzítették. Ezt követően fémkoporsóba helyezték és lehegesztették. Ezután engedték le a koporsót a márványból kialakított sírkamrába. A téren megjelent hatalmas tömeg már a temetési szertartáson azt skandálta, „santo subito’, amely azt jelenti, hogy szentség hírében hunyt el. A hívők mielőbb a boldogok, majd a szentek sorában szeretnék tisztelni a német pápát. A búcsúvétel pillanataiban Ferenc pápa úgy fogalmazott, hálásak vagyunk bölcsességéért.

Forrás: ilgiornale.it

Zuhanórepülésben a svéd ingatlanpiac

A svéd háztartásoknak tavaly 10-15 százalékos reáljövedelem-csökkenést kellett elkönyvelniük, majd erre rakódott a jelzáloghitel-kamatok jelentős emelkedése, miközben a lakosság ingatlanjainak értéke drasztikusan csökkent. Az SBAB bank a hét elején bemutatta, hogy a lakhatási célú ingatlanok értéke 17 százalékkal csökkent tavaly az előző évhez képest. A pénzintézet előrejelzése szerint az esésnek egyelőre nincsen vége. A bank szerint az értékcsökkenés 22 százaléknál állhat meg, valamint az árak idén stabilizálódhatnak.

Tor Borg közgazdász, a Citymark elemzési vezetője ennél borúlátóbb, szerinte további tízszázalékos csökkenésre lehet számítani, azaz átlagosan 27 százalékos lesz az értékvesztés. A szakember szerint minden háztartás számára feszítetté válik a gazdasági helyzet, ami a kereslet további egyértelmű csökkenésével jár.

Borg értékelését osztja Cecilia Hermansson, a Swedbank korábbi vezető közgazdásza, valamint egy ingatlangazdasági kutatóintézet munkatársa is. „Folyamatos szakadék tátong aközött is, hogy az eladók mit szeretnének kapni, és amit a vevők hajlandóak adni, így a lakásárak esésének folyamata még nem zárult le” – mondta el Hermansson. Egyikük sem hiszi, hogy a svéd jegybank, a Riksbank csökkentené az alapkamatot 2023-ban, ugyanakkor mindketten úgy vélik, hogy a háztartások hitelkamatokkal és munkaerőpiaccal kapcsolatos bizonytalansága aggasztó gazdasági tényezővé válhat. Az árcsökkenés jobban fogja érinteni az elektromos fűtésű családi házakat, míg a távfűtésű lakások ára mérsékeltebben csökken. A 27 százalékos átlagos csökkenés azt jelenti, az ingatlanárak visszatérnek a 2018-as árszintre.

Forrás: Svenska Dagbladet