Lőfegyveres támadásban többen megsebesültek Louisianában

Legkevesebb 12-en megsebesültek egy diszkóban elkövetett lőfegyveres támadásban vasárnap az Egyesült Államokban, Louisiana állam fővárosában, Baton Rouge-ban – közölték a helyi hatóságok. Az előzetes nyomozás alapján megállapítható, hogy előre kitervelt fegyveres támadásról van szó, amelynek egy vagy több személy volt a célpontja – mondta el Paul Murphy, a város rendőrparancsnoka. A lövöldözés helyi idő szerint hajnali fél kettőkor történt.

Helyi médiaértesülések szerint három embert kellett kórházba szállítani, egyikük állapota válságos.

A rendőrség más információt egyelőre nem osztott meg a támadás célpontjáról, sem arról, hány támadóról van szó, az indíték is ismeretlen. A CNN hírtelevízió értesülése szerint két csoport kerülhetett összetűzésbe, akiknek több tagja is fegyvert tartott magánál. Annak kivizsgálására, hogyan vihették be magukkal a fegyvereket a szórakozóhelyre, a rendőrség vizsgálatot rendelt el.

Sharon Weston Broome, a város polgármestere – aki épp a múlt héten tárgyalt több más amerikai nagyváros polgármesterével Washingtonban a bűnözés helyzetéről – értelmetlen erőszaknak nevezte a történteket, és azt mondta, nem maradnak következmények nélkül. A polgármester Twitter-bejegyzésben azt írta: „addig nem állunk meg, amíg nem érzi magát mindenki biztonságban, és az emberek nem fegyverrel akarják megoldani a nézeteltéréseiket”. Louisianában tavaly az előző évhez képest csökkent ugyan az emberölések száma, de a hivatalos adatok szerint Mississippi mellett – a lakosság arányához viszonyítva – még mindig ebben az államban követik el a legtöbb gyilkosságot.

