Megkezdődött a tisztogatás a kijevi elitben

Noha a távozások pontos indoka nem minden esetben ismert, az ukrán hadsereg logisztikai támogatásáért felelős Shapovalovot azzal vádolják, hogy jóval magasabb áron – még a boltihoz képest is – kötött élelmiszer-szerződéseket a katonák ellátására. Timosenkót luxusautók személyes használatával vádolták meg, noha az ő neve már egy szeptemberi korrupciós botrány kapcsán is felmerült, egy a Dél-Zaporizzsja régiónak szánt több mint hétmillió dollár értékű humanitárius segély elsikkasztásával kapcsolatban. Szimonenko azért mondott le, mert mint kiderült, tavaly decemberben tíz napra Spanyolországba utazott nyaralni – annak ellenére, hogy Zelenszkij megtiltotta a külföldi üdülőhelyek látogatását –, miközben az ukránok a fronton és a hátországban is komoly áldozatokat hoznak a háború viszontagságai közepette. Az ügyre válaszul most számos magas rangú állami tisztviselőnek megtiltották a nem állami célú külföldi utazásokat.

A tisztogatás még hétfőn, Vaszil Lozinszkij infrastruktúráért felelős miniszterhelyettes letartóztatásával kezdődött, akit azzal vádolnak, hogy négyszázezer dollár értékű nyugati segélyt sikkasztott el.

Szakértők szerint a botrányba keveredett hivatalnokok elküldése kulcsfontosságú a kijevi vezetésnek, ugyanis az európai integráció egyik sarkalatos pontja a korrupció leszorítása, míg az Egyesült Államokból már több ízben érkezett olyan republikánus jelzés, amely a Kijevnek nyújtott – meglehetősen szabadon felhasználható – források elköltését alakítaná át.