Világszerte nő az olasz miniszterelnök népszerűsége

Giorgia Meloni nemcsak az olaszoknak bizonyította rátermettségét, hanem igen kedvező benyomást tett a világra is a kormányalakítás óta eltelt három hónapban. A Morning Consult amerikai tanácsadó cég által közzétett felmérés szerint Olaszország első női miniszterelnöke világszinten a negyedik, Európán belül pedig a legnépszerűbb vezető. A felmérés alapján közel húsz százalékponttal előzi meg a német, a francia és a svájci miniszterelnököket.

Olaszországon belül a lakosság 49 százalékának bizalmát birtokolja a közvélemény-kutatások szerint, ami komoly üzenet Brüsszelnek is.

Megválasztását követően katasztrofális képet vizionált az ország jövőjéről az európai baloldal, Meloninak azonban sikerült szert tennie elismerésre és bizalomra nemcsak hazájában, hanem az európai intézményekben is. Cecilia Sottiletta, a Perugiai Egyetem politikatudományokkal foglalkozó professzora úgy véli, hogy nemcsak Meloni megbecsülése stabil, hanem a pártja elfogadottsága is folyamatosan növekszik, amely a kormánykoalíción belül is szélesebb teret biztosít számára.

Az olasz sajtó szerint Meloninak nem kell a kormánya megbuktatásától tartania, hiszen csak szavazóbázisának kiszélesítését jelentené, ha szövetségesei közül valaki, Silvio Berlusconi, a Hajrá, Olaszország! vagy Matteo Salvini, a Liga vezetője úgy döntene, kilép a koalícióból.

Pillanatnyilag nincsenek olyan figyelemre méltó politikusok, akik a Melonié­hoz hasonló tekintéllyel és elismeréssel rendelkeznének. Az elmúlt tíz évben sokuknak adódott lehetősége, hogy hatalomhoz jusson és bizonyítson, de csalódást okoztak választóiknak

– magyarázta Beppe Severgnini, az Il Corriere della Sera napilap újságírója. – Bár az elmúlt három hónap csekély időszak ahhoz, hogy konkrét eredményekről lehessen beszélni, egyetlen dologra biztosan számítani lehet: a kormány külpolitikájának szigorúan követnie kell a brüsszeli és oroszellenes irányvonalat, mivel Olaszország nem bír olyan gazdasági és politikai horderővel, hogy függetleníteni tudja magát szövetségeseitől – elemezte a kormány nemzetközi mozgástrének lehetőségeit Severgnini.

A felmérések szerint a kormányalakítást követő hónapokban is növekedett az Olasz Testvérek párt népszerűsége. A jobbközép koalíció a vélemények jelenlegi állása szerint az állampolgárok 46,7 százalékának bizalmát élvezi, míg a balközép koalíció csak 22 százalékukét. Az Il Giornale jobboldali napilapban közölt adatok szerint az Olasz Testvérek 28,8 százalékon áll jelenleg, míg a szeptember 25-i választásokon 26 százalékot szerzett. A második helyre a volt miniszterelnök, Giu­seppe Conte vezette Öt Csillag Mozgalom tornászta fel magát, és jelenleg 17,5 százalékra mérik, ami erősödést jelent a szeptemberi 15,4 százalékhoz képest. Harmadik a Demokrata Párt 16,3 százalékkal a szeptemberi 19 százalékhoz képest – tette hozzá az MTI.