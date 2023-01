Világsztároknak is közük lehet a brüsszeli korrupciós botrányhoz

Hozzáteszik, az amerikai szoftver megvásárlása az Európai Unióban azonban biztonsági kockázatok miatt elakadt. Szakértők szerint ugyanis a szoftver nem elég intelligens ahhoz, hogy megfelelő szűrést végezzen, ezáltal ártatlanokat is célba vehet. Ráadásul alkalmazásával amerikai kézbe kerülne az Európai Unió magánlevelezése.

Beszámolnak arról is, hogy a Thorn nevében Ashton Kutcher már évek óta aktívan lobbizik az európai intézményeknél, hogy a cég szoftverét vásárolják meg. Amint most kiderült, a korrupt Eva Kailival a legszorosabban együttműködve. A legfrissebb információk szerint a belga nyomozók most vizsgálják az Eva Kaili általa irányított baloldali politikusokból álló bűnszervezet, illetve az amerikai sztár cége közti pénzmozgásokat.

Megjegyzik, az már kiderült, hogy Eva Kaili több alkalommal is személyesen tárgyalt Ashton Kutcherrel az Európai Parlament épületében. Sőt tavaly novemberben elintézett neki egy meghallgatást is, amelyen részt vettek az EP vezető tisztségviselői is. Személyesen intézkedett arról is, hogy az Európai Parlament élőben közvetítse weboldalán a programot. Belga lapok szerint példa nélküli, hogy egy ilyen minden európai állampolgárt érintő ügybe bevonjanak egy amerikai állampolgárt.