Egyre jobban beleszólnak az érdekcsoportok a brüsszeli jogalkotásba

Az Európai Néppárt (EPP) és az Identitás és Demokrácia (ID) európai parlamenti frakciók arra szólítják fel Jutta Paulus zöldpárti képviselőt, hogy mondjon le a metánkibocsátás csökkentését célzó rendelet jelentéstevői pozíciójáról, miután kiderült, hogy egy általa készített jogi szövegtervezeten egy nem kormányzati szervezet (NGO) munkatársának digitális ujjlenyomata szerepel.

A Politico brüsszeli hírportál közölte, hogy a birtokukba jutott dokumentumtervezetet eredetileg Alessia Virone készítette, aki a Clean Air Task Force NGO-nak dolgozik. A szervezet célja a károsanyag-kibocsátás csökkentése. Paulus minderre annyit reagált, hogy tanácsadója követett el hibát, aki egy külső megjegyzéseket tartalmazó Word-dokumentumot használt a jogi szövegtervezet alapjául.

A brüsszeli korrupciós botrány kirobbanását követően nem engedhetünk meg ehhez hasonló félreértéseket az NGO-k szerepével kapcsolatban

– jelentette ki Silvia Sardone ID-s képviselő, a rendelet társjelentéstevője. A tavaly decemberben napvilágot látott korrupciós ügyben az Európai Parlament szocialista képviselőin kívül nem kormányzati szervezetek is érintettek, köztük a jogállamisági kérdésekkel foglalkozó Igazság nélkül nincs béke (No Peace Without Justice). A civil szervezetnek az Európai Bizottság is milliókat fizetett projektjeire.

– Biztosak vagyunk benne, hogy Jutta Paulus és a Zöldek képviselőcsoportjának minden tagja egyetért abban, hogy semmiképpen sem elfogadható, hogy lobbisták tollat ragadjanak, és kompromisszumos módosításokat fogalmazzanak meg a jelentéstevőknek – fogalmaztak az ügy kapcsán EPP-s képviselők.

Úgy tűnik, Brüsszelben szinte mindennapossá vált, hogy érdekcsoportok is beleszólhatnak az uniós jogalkotásba.

Néhány hete a Politico arra is rávilágított, hogy egy német EPP-s politikus, Axel Voss, aki a fenntarthatósággal kapcsolatos vállalati átvilágításról szóló rendelet jelentéstevője, bemásolta egy német ipari szövetség javaslatait a saját maga által előterjesztett ötletek közé. Miután a képviselő tagadja az ellene felhozott vádakat, az ügynek egyelőre nem lett semmilyen következménye.

